Anticipazioni Beautiful dall’America. Taylor torna in città per rinconquistare Ridge ma tornano anche le minacce nei suoi confronti…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni americane: Taylor torna in città per riconquistare Ridge ma tornano anche le minacce nei suoi confronti da parte della sua storica nemica: Sheila Carter!

Beautiful anticipazioni americane: Sheila minaccia Taylor

In queste nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 ci focalizzeremo sul grande ritorno a Los Angeles di Taylor. L’ex moglie di Ridge tornerà in città e nella vita dei suoi cari con uno scopo ben preciso…ma non tutto andrà come previsto!

Foto dal webSecondo le nuove anticipazioni provenienti dall’America (vi ricordiamo che sono un anno avanti alla nostra programmazione italiana) ci sarà un bel colpo di scena dato dal ritorno sulle scene di uno dei personaggi principali della storia: Taylor.

La donna, assente da un po’ di anni dalle vicende dei Forrester deciderà di tornare in città e creerà nuove dinamiche fra i personaggi. Sicuramente una delle più importanti novità riguarderà il fatto che Taylor cambia veste e attrice. L’ex moglie di Ridge, infatti, avrà il volto di Krista Allen, nota per aver preso parte ad altre serie TV di successo come “X Files” e “Baywatch”.

Per quanto riguarda il ruolo che la donna avrà all’interno delle storie sarà quello di riuscire a riconquistare di nuovo il cuore di Ridge e quindi portarlo via per sempre da Brooke. Tempismo perfetto se consideriamo che Brooke e Ridge si ritrovano già a vivere una situazione particolarmente complicata e difficile, dettata dal ritorno di Deacon Sharpe, ex di Logan e padre di Hope.

Mentre Brooke cercherà in tutti i modi di facilitare il rapporto tra padre e figlia, il marito crederà che Deacon abbia intenzione di riconquistarla. In questo quadro si collocherà Taylor che ingelosirà Brooke in tutti i modi in quanto fin dal suo ritorno apparirà molto complice con Ridge, ricordando insieme i bei tempi che hanno condiviso.

Tutte queste situazioni non faranno altro che spremere la pressione nella coppia di Brooke e Ridge, portando l’uomo in una profonda crisi: Brooke è davvero la donna giusta per lui oppure. come sostiene la figlia Steffy, è Taylor la donna della sua vita?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le trame americane di Beautiful rivelano che il ritorno di Taylor scatenerà anche l’ira di Sheila, che non si farà problemi a mettere a repentaglio la sua incolumità. Sheila, senza troppi mezzi termini, arriverà a minacciare Steffy di uccidere sua mamma Taylor se lei non accetterà di accoglierla in famiglia e farle conoscere finalmente il suo nipotino.