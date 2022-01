Stivali camperos e gli outfit trendy che ti faranno sembrare più alta!

Gli stivali camperos sono il trend della primavera 2022 in fatto di scarpe, in più, se indossati con il giusto outfit hanno anche dei poteri magici: faranno sembrare la nostra silhouette più slanciata! Leggiamo tutti i segreti su questa guida di stile targata CheDonna!

Uno degli errori di stile che si commette più di frequente è quello di creare outfit, indossarli, senza pensare alla propria fisicità. Capiamoci, nella moda siamo tutti liberi di indossare quello che vogliamo e di diventare ciò che vogliamo essere. Però negli ultimi anni abbiamo assistito alla nascita di alcune tendenze che come fine ultimo non riuscivano a valorizzare tutte le tipologie di fisicità. Ricordate il trend del piumino XXL? Pessimo per chi ha il seno prosperoso. Oppure il cappotto oversize? Un problema per chi ha le spalle piccole! Con la moda dovremmo essere in grado di valorizzare la nostra fisicità, mettendo in risalto i nostri punti di forza, ma alcune tendenze non permettono di fare ciò, e rimaniamo con il dubbio straziante se seguire la moda oppure rimanere noi stesse. Il protagonista della guida di stile di oggi targata CheDonna è un tipo di calzatura di super tendenza nella primavera 2022 che, se indossato nel modo corretto, è ottimo per valorizzare alcune fisicità. Di cosa stiamo parlando? Dello stivale camperos e degli outfit più stylish per sembrare più alte!

Chi non ricorda il film “Footlose“? Jeans a vita alta dritti in gamba all’interno degli stivali camperos, ancora meglio se rossi, era l’outfit più di tendenza nel film, e soprattutto nella generazione dei ragazzi negli anni ’80.

Sono stati il simbolo di un’intera generazione, e subito dopo sono stati accantonati per far spazio ad una moda completamente differente, quella degli anni ‘2000.

Adesso però tutto è cambiato, e gli stivali camperos sono tornati alla ribalta! Ma non come negli anno ’80: meglio!

Vediamo insieme gli outfit più trendy da creare con gli stivali camperos e come fare per avere una silhouette più slanciata!

Stivali camperos e minigonna: ecco a quale outfit non dovrai rinunciare la prossima primavera per sembrare più alta!

Le gambe scoperte sono il punto fisso a cui ruota intorno tutta la moda del 2022. Meglio se iniziare a scoprire tutte le tendenze!

Lo stivale camperos o texano è quel particolare tipo di scarpa che presenta una suola che termina con una punta, tacco generalmente quadrato e non più alto di 5 cm, un gambale dritto e alto fino a sotto il ginocchio.

Sono gli stivali che un tempo utilizzavano i cow boy, e dato che la moda del 2022 ha preso molti spunti dall’abbigliamento rilegato all’equitazione, gli stivali camperos sono decisamente i più trendy da avere assolutamente.

Meglio ancora se indossati in outfit che ci facciano sembrare più slanciate!

Ecco gli outfit da creare assolutamente con gli stivali camperos:

giacca blazer lunga chiusa con cintura in vita, camicia oversize lunga da portare come vestito e stivale camperos.

abito mini con fantasia floreale e stivale texano

t-shirt, jeans bermuda e il nostro stivale del momento

maglia aderente a collo alto e minigonna aderente, tutto tono su tono. Chiudete poi il tutto con il vostro stivale.

La cosa da tenere a mente per avere una silhouette più slanciata è una sola: lasciare scoperte le gambe. Scegliere uno stivale non troppo alto sulla gamba e optare per outfit che lasci scoperta la gamba dal ginocchio in giù. Un piccolo trucchetto per creare outfit al top!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista gli stivali camperos e gli outfit per sembrare più alte!

Alla prossima guida di stile, per scoprire le ultime novità in fatto di moda, e non solo!