La prima volta di Elisabetta dopo la morte di Filippo: una scelta dolorosa

Per la Regina Elisabetta sarà un anno di prime volte: in questi giorni il nuovo dolore che ha dovuto affrontare dopo la morte di Filippo.

Tutti sanno che la Regina d’Inghilterra fonda il proprio regno ma soprattutto la propria vita su una lunga serie di tradizioni e di abitudini.

Una di queste tradizioni consiste nel regolare trasferimento di Sua Maestà nelle sue varie residenze. La Corona – quindi da 70 anni la Regina – ha la sua residenza ufficiale a Buckingham Palace, nel cuore di Londra. Lì, fino ai primi mesi della Pandemia, Elisabetta ha trascorso gran parte della propria vita.

In estate, però, Elisabetta si trasferisce a Balmoral, la bellissima ma soprattutto adorata residenza scozzese nel mezzo della natura incontaminata. Lì la Regina e i suoi familiari si sentono liberi di comportarsi come una famiglia (quasi) normali: organizzavano barbecue, serate in famiglia, cavalcate e tante altre attività di condivisione.

Nel cuore dell’inverno, invece, cioè nel periodo natalizio, la Regina si trasferiva per diverse settimane a Sandringham, nel Norfolk. Il castello di Sandringham è la dimora del cuore di Elisabetta. Qui la sua famiglia trascorreva le vacanze di Natale ma soprattutto qui è nato (e morì) il Re Giorgio VI, padre della Regina.

La Pandemia però ha cambiato radicalmente le cose.

La Regina Elisabetta a Sandringham senza Filippo: è la prima volta

Sandringham però non è legata solo alla memoria del padre di Elisabetta. Quando il Principe Filippo si ritirò dai doveri reali nel 2017, decise di lasciare lo scomodo palazzo di Londra per rifugiarsi proprio a Sandringham.

Qui Filippo ha trascorso gli ultimi anni dedicandosi alle corse in calesse ma anche alla pittura e all’osservazione della natura, cioè tutte le attività che hanno costituito le sue grandi passioni nel corso della vita.

Filippo trascorse nella dimora anche gli ultimi mesi di vita, cioè quelli appena prima il lungo ricovero in ospedale che ha preceduto la sua morte.

Purtroppo, a causa del preoccupante dilagare della variante Omicron nel Regno Unito e nella Famiglia Reale, Elisabetta non aveva potuto recarsi a Sandringham per il Natale 2021.

Dopo il preoccupante periodo delle feste (e la possibilità di essere venuta indirettamente a contatto con un positivo), Elisabetta è finalmente riuscita a tornare alla sua casa del cuore. Come ha fatto? Con l’elicottero con cui il suo staff organizza gli spostamenti di Sua Maestà da diversi anni e a cui ormai la monarca è perfettamente abituata.

Non sono in molti a sapere però che Elisabetta rimarrà a Sandringham per qualche settimana, il periodo più lungo da quando Filippo è scomparso. Per questo soggiorno però Elisabetta ha dato ordine di preparare per lei una residenza in particolare: Wood Farm.

Si tratta di un piccolo cottage con “solo” cinque camere da letto che si trova all’interno della tenuta che circonda la residenza di Sangringham e da cui si vede il mare.

Proprio a Wood Farm si era sistemato Filippo, allergico da sempre alle residenze fastose e amante dei piaceri di una vita semplice. Uno dei motivi per cui Filippo adorava stare a Wood Farm è che il cottage è così piccolo che necessita di pochissimo personale. Per rendere le cose ancora più familiari e lontane dalla vita di corte, Wood Farm è l’unica residenza reale in cui lo staff non indossa l’uniforme e la Regina Elisabetta lavava i piatti come una normalissima donna di casa.

Filippo era così affezionato a quel luogo che ormai la stampa aveva cominciato a chiamare il cottage “Il Santuario di Filippo”.

Proprio a Wood Farm, luogo di tanti bei ricordi, Elisabetta ha deciso di tornare per la prima volta senza Filippo, forse per trascorrere più tempo possibile con il suo ricordo. Tra qualche mese infatti sono previste le celebrazioni per il primo anniversario della sua morte, avvenuta il 9 di Aprile dello scorso anno: anche quello non sarà un momento semplice, ed Elisabetta ha bisogno di raccogliere le forze.