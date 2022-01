Randy Andy: cosa significa e com’è nato il crudele soprannome di Andrea

Il crudele soprannome del Principe Andrea che oggi sta tornando sulla bocca di tutti è “Randy Andy”. Cosa significa e perché è disgustoso?

La Famiglia Reale Britannica ricorderà il 2021 come uno degli anni più difficili della sua storia secolare. Causa principale del crollo totale della credibilità della monarchia inglese è lo scandalo sessuale da cui Andrea di York è stato travolto.

Uomo di bell’aspetto, dal comportamento estremamente snob e grande conoscitore della vita mondana, Andrea è stato per un breve periodo secondo erede al trono d’Inghilterra. A “usurpare” il suo posto sono arrivati a un certo punto i figli di Carlo: fin dal momento della nascita William ha sostituito lo zio nella linea di successione.

Secondo coloro che lo hanno conosciuto bene, a causa del suo carattere egocentrico, Andrea ha sempre tollerato malissimo il fatto di essere solo un membro secondario della famiglia reale.

Proprio per questo motivo avrebbe deciso di condurre una vita molto sopra le righe, dedicandosi ai piaceri più sfrenati ma soprattutto alla compagnia erotica di molte donne.

Proprio dalle “amicizie particolari” del Duca di York ha avuto origine il crudele soprannome che gli affibbiò la stampa inglese quarant’anni fa ma che, mai come oggi, sembra essere particolarmente azzeccato.

“Randy Andy” o “Miles Andy”: qual è il peggior soprannome del Principe Andrea?

Secondo le leggende metropolitane che circolano intorno alla vita del Principe Andrea in camera da letto, il Duca di York avrebbe avuto più di mille donne.

Ovviamente la maggior parte di loro ha frequentato il Principe nel corso della sua fin troppo spensierata gioventù. Andrea si diede poi una regolata nel momento in cui sposò Sarah Ferguson, la donna che certamente ha amato di più nella sua vita.

Dopo il divorzio da Sarah, però, il Principe avrebbe avuto almeno una quindicina di altre fidanzate “ufficiali”, e chissà quante avventure meno importanti.

Com’era abbastanza facile immaginare, proprio la vita “libertina” di Andrea è stata uno dei maggiori ostacoli incontrati sulla strada della felicità coniugale. Quando Fergie chiese il divorzio pare fosse proprio a causa dei continui tradimenti di lui.

Non stupisce quindi che il soprannome che Andrea si trova cucito addosso da sempre è Randy Andy. La traduzione è abbastanza volgare, ma la stampa non si fece alcun problema a utilizzarlo in maniera diffusa. Significa, più o meno “Andreino l’arrapato”.

Secondo una versione abbastanza credibile furono i suoi commilitoni dell’esercito a dare al Principe quel soprannome. Non appena i giornalisti vennero a conoscenza di questo succulento segreto non si fecero problemi a renderlo pubblico.

La stampa britannica non fu cortese nemmeno con la povera Sarah Ferguson, che è sempre stata una donna molto giunonica, diversa dalla magrissima Diana.

LEGGI ANCHE -> Perché Sarah Ferguson è l’ex moglie che ogni uomo vorrebbe

Cambiando una sola lettera del suo titolo ufficiale, i giornali britannici degli anni Novanta chiamavano Sarah “Duchess of Pork” anziché “Duchess of York”. Cosa significava? “Duchessa del Maiale”.

Un altro “simpatico” soprannome di Andrea fu invece Miles Andy. Tempo fa, in virtù del suo amore per la vita sociale e per la sua capacità di farsi amici gli uomini ricchi del mondo, Andrea era diventato responsabile delle “relazioni internazionali” della cultura britannica. Il suo compito era “esportare e rappresentare” il Regno Unito organizzando iniziative culturali e mondane per conto della corona.

All’epoca Andrea spese una fortuna viaggiando su aerei privati in tutto il mondo. Proprio a questo faceva riferimento il soprannome “Miles Andy”, cioè “Andrea Mille Miglia (aeree)”.

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it!

Se di certo questo soprannome oggi sembra piuttosto innocuo, “Randy Andy” ha cominciato a tornare alla ribalta del gossip internazionale. Dopo le accuse di stupro da parte di Virginia Giuffre e le strane abitudini “da letto” rivelate dalle ex guardie del corpo, quel soprannome sembra più attuale che mai.