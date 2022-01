Le mollette di Giulia Salemi sono il trend del momento: a chi stanno bene?

Giulia Salemi ha sfoggiato due grandi mollette per capelli ai lati della fronte: ecco cosa devi sapere se vuoi provare questo look!

La bellissima Giulia Salemi è famosa per avere un viso molto regolare e tratti somatici ben definiti. Giulia porta da anni capelli molto lunghi e, anche se rimane fedelissima al suo colore, nel tempo ha sfoggiato moltissimi look differenti.

Per uno dei suoi look più recenti Giulia ha chiaramente preso ispirazione da uno dei trend più forti di Instagram. In questo periodo infatti si sono moltiplicate le fotografie di semplici ragazze, ma anche instagrammer e modelle, che hanno sfoggiato due grandi fermagli per capelli ai lati delle tempie.

Nella maggior parte dei casi questa acconciatura si crea intorno a una riga centrale perfettamente tracciata. Utilizzando proprio la riga come riferimento sarà necessario applicare le due mollette esattamente alla stessa distanza.

Tutto il look, infatti, si basa sulla simmetria e serve proprio ad accentuare questa caratteristica del volto. Posizionare le mollette in maniera anche leggermente errata farà apparire l’acconciatura decentrata e darà al viso un aspetto strano, anche se fosse perfettamente truccato.

A chi sta bene il look con le maxi mollette per capelli come Giulia Salemi?

Le maxi mollette per capelli sono di moda da diverse stagioni. Sono estremamente vistose, possono essere tempestate di applicazioni come perline, lustrini o brillantini e, da sole, bastano a dare carattere a tutto un look.

Naturalmente bisogna scegliere attentamente le maxi mollette da abbinare al look ma soprattutto alla forma e alla dimensione del viso.

Dal momento che queste mollette per capelli sono maxi per definizione, è necessario trovare un equilibrio perfetto tra la grandezza delle mollette e le dimensioni del viso. Se questo equilibrio dovesse mancare, infatti, il volto apparirebbe piuttosto piccolo, schiacciato ai lati dagli accessori per capelli.

Oltre a contenere le dimensioni, se si ha un viso molto piccolo o un viso triangolare, il consiglio è di scegliere mollette senza lustrini o applicazioni, in maniera da renderle il meno ingombranti possibile. Un viso triangolare infatti ha una parte bassa molto minuta: applicando due mollette molto vistose all’altezza delle tempie non si farà altro che aumentare il volume della parte superiore del volto aumentando la “sproporzione” tra le sue due parti.

Anche l’altezza delle mollette è assolutamente fondamentale: meglio non farle scendere oltre la metà della fronte. Se venissero applicate più in basso, infatti, farebbero apparire l’acconciatura molto pesante e il viso più lungo.

Un altro consiglio consiste nello scegliere una piega mossa per questa acconciatura, soprattutto se si hanno i capelli molto lunghi. Il motivo è che occorre compensare la mancanza di volume sulla testa. Se anche le lunghezze dei capelli fossero lisce e piatte, il risultato potrebbe apparire privo di brio.

Un’ultima indicazione: dal momento che le maxi mollette come Giulia Salemi incorniciano la fronte e la scoprono, è assolutamente necessario curare le sopracciglia in maniera che risultino assolutamente impeccabili.

L’ideale è portare sopracciglia un po’ folte, in maniera da riempire visivamente lo spazio libero della fronte incorniciata dalle mollette. Per tenere le ciglia ordinate (soprattutto quando abbiamo bisogno di essere perfette per molte ore) il nostro consiglio è di utilizzare un gel per sopracciglia trasparente e waterproof. Tra l’altro è il prodotto dell’anno!