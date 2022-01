Questa è l’età in cui ogni uomo diventa adulto. Lo dice la scienza

By

Secondo la scienza esisterebbe un’età precisa che segna la maturità di un uomo. Fino a quel compleanno non sarà mai maturo abbastanza.

Quanti anni dovrebbe avere un uomo per essere giudicato maturo? Questa risposta potrebbe dipendere da persona a persona ma in linea generale secondo alcuni esperti l’età che segnerebbe la maturità di un uomo sarebbe universale.

Potresti pensare che l’esperienza, l’infanzia, il tipo di educazione ricevuta e molti altri fattori potrebbero concorrere a stabilire l’età della maturità di uomo ma ti sbaglieresti. Secondo uno studio pubblicato su Telegraph, che ha preso in esame le risposte di circa mille uomini appartenenti a diversi ceti sociali, gli uomini diventerebbero maturi ad una età specifica. l’età in cui la maggior parte di loro concorda sul fatto di aver iniziato a sentirsi stabili e sicuri.

La vita da adulto per un uomo inizia a questa età

Secondo te quale potrebbe essere la risposta? A che età un uomo inizierebbe a considerarsi adulto? La risposta potrebbe sorprenderti! Sappiamo che solitamente le donne raggiungono la maturità prima degli uomini e che molti di loro sono eterni Peter Pan e dimostrano in molte occasioni di non essere pronti ad assumersi certe responsabilità, ma l’età che loro stessi hanno fornito attraverso un sondaggio va persino oltre le aspettative.

La vita adulta secondo gli uomini inizierebbe all’età di 54 anni. Questa sarebbe l’età in cui gli uomini che hanno partecipato allo studio hanno detto di essersi sentiti cresciuti, stabili e di aver iniziato a godersi la vita da “veri adulti”.

Questo studio condotto dal Crown Clinic Center di Manchester, dimostra che gli uomini impiegano più tempo rispetto alle generazioni precedenti per toccare questo stadio, ma quali potrebbero essere le motivazioni? In che modo la vita ha influito su questo ritardo? Antropologicamente parlando i motivi principali sono dovuti alle pressioni finanziarie e al fatto di diventare genitori in tarda età.

Oggi in media il primo figlio si ha dopo i trent’anni per le donne e 33 per gli uomini.

Lo studio sopra citato ha evidenziato anche una terza motivazione alla base di questa immaturità, le insicurezze giovanili. Sembrerebbe che uomini non abbandonano le loro insicurezze giovanili fino ai 40 anni e che queste insicurezze sarebbero un fattore che non gli permette di maturare.

Le insicurezze giovanili riguardano imperfezioni fisiche, problemi finanziari e incapacità di costruire relazioni. Queste insicurezze variano dal non potersi permettere di comprare una casa al perdere i capelli o il lavoro.

A seguire tra i motivi che ritarderebbero la maturità maschile c’è il processo di invecchiamento. Gli uomini invecchiano tardi e anzi risultano più affascinanti col capello brizzolato. Dato che la loro immagine invecchiata tarda ad arrivare loro tardano a prendere coscienza del fatto che stanno effettivamente invecchiando. Avere un aspetto da adulto li aiuta a realizzare di essere adulti.

Stando alle conclusioni dello studio: “Viviamo molto più a lungo e, con l’aumento del costo della vita e il ritardo della genitorialità, gli uomini impiegano inevitabilmente più tempo per sentirsi realizzati”, ha affermato Asim Shahmalak della Crown Clinic, uno degli autori dello studio.