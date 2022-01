Spuntare i capelli li rinforza e li fa crescere? Ecco cosa dovresti sapere!

Spuntare i capelli da sempre è considerato un modo per rinforzarli e farli crescere più velocemente. Ma è davvero il segreto per avere una chioma perfetta? Tutta la verità su una pratica che le donne compiono almeno tre volte l’anno!

Sono state le nostre nonne ad insegnarci che spuntare i capelli è da sempre il segreto per averli belli, lunghi e forti e in effetti i capelli appena tagliati appaiono sempre più vitali e sani.

Ma sarà davvero questo il segreto per rafforzare la chioma e farla allungare velocemente?

Spuntare i capelli per rinforzarli e farli crescere velocemente: ecco cosa dovresti sapere!

I capelli rappresentano per molte donne un vanto, un punto di forza del loro fascino al quale dedicano ogni giorno moltissime cure. Nonostante prodotti di bellezza all’avanguardia, ancora ad oggi sono molti a credere che spuntare i capelli sia uno dei trattamenti più efficaci per renderli forti e farli crescere lunghi.

La realtà però non sarebbe quella palesata per anni da zie e mamme, i capelli non ricevono forza e nuova linfa vitale dal taglio delle punte. Al massimo, se queste risultano rovinate, eliminarle renderà la chioma più bella alla vista, regalando al taglio un profilo pulito ed ordinato. I capelli infatti nascono dalle radici e non c’è proprio nulla che possa rinforzare le lunghezze, soprattutto in prossimità delle punte.

Il fattore di crescita del capello è dipendente dal nostro organismo e anche dalla salute del cuoio capelluto.

Quando il nostro corpo è in salute infatti anche i nostri capelli seguono un il loro ciclo naturale di caduta e ricrescita e, se non vi sono problemi legati al tipo di trattamenti ai quali li sottoponiamo, continueranno a crescere in piena salute.Il segreto per farli crescere e averli sempre belli dunque, non risiede nella pratica dello spuntarli, ma da come li trattiamo.

LEGGI ANCHE -> Wavy Bob Cut: il taglio di capelli che spopolerà nel 2022!

Spuntare i capelli non li fa crescere prima: ecco a cosa si dovrebbe invece prestare attenzione

I nostri capelli parlano di noi, di come stiamo e di come ci prendiamo cura della nostra salute e della nostra bellezza. Non basterà averli sempre puliti, ma dovranno essere sempre lucidi, sani e forti.

A fare la differenza sarà lo stato delle punte che se sottoposte a trattamenti troppo stressanti e dissecanti tenderanno a dividersi e a formare le doppie punte e spezzandosi e fermando in qualche modo il ciclo di crescita del capello.

Per avere dei bei capelli sani e forti dunque, si dovrà prevenire la formazione delle doppie punte e prenderci cura del cuoio capelluto, magari sottoponendolo di tanto in tanto ad un trattamento purificante come lo scrub. Attenzione anche ai prodotti per capelli che si utilizzano nell’hair routine. I siliconi sono degli ingredienti da evitare quando possibile.

LEGGI ANCHE -> I tagli di capelli da evitare? Anche quelli che erano di moda negli anni 2000!

Questi ingredienti regalano alla formulazione di shampoo, balsamo e maschere delle eccezionali performance, almeno a prima vista, rendendo i capelli setosi, lucidi e disciplinati, ma in effeti rivestono il capello di un film che non permette ad esso di respirare, provocando il disseccamento del fusto e in particolare delle punte.

Via libera a prodotti per capelli bio e con un Inci quanto più possibile verde e anche a ricette di bellezza come le maschere fai da te a base di ingredienti naturali