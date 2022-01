Una Vita anticipazioni: paura per Lolita, Genoveva aggredita

Una Vita anticipazioni. Tutto quello che succederà dal 24 al 29 gennaio nella vita dei personaggi di Acacias. Scopriamolo insieme

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni settimanali: ecco cosa accadrà

Nelle nuove puntate di Una Vita, assisteremo a importanti avvenimenti per gli abitanti di Acacias, da Anabel a Jacinto fino a Bellita. Ecco cosa accadrà

Nelle recenti puntate di Una Vita in onda su Canale 5, ci saranno importanti cambiamenti e rivelazioni. Da quello che possiamo anticiparvi Marcelina comunicherà a Jacinto che resterà a Barcellona ancora per un po’ e che presto verranno ad Acacias sua zia e sua cugina per far compagnia al marito.

Miguel chiederà ad Anabel di sposarlo e la ragazza accetterà con molto entusiasmo. Rosina è convinta che Josè Miguel abbia fatto sparire Bellita e che voglia uccidere anche lei, ma la verità è ben diversa e presto verrà a galla.

Se da un lato c’è un matrimonio in programma, dall’altro un altro matrimonio sembra essere giunto al capolinea. Stiamo parlando di Lolita e Antonito. La donna infatti chiederà al marito di abbandonare il tetto coniugale a causa della sua infedeltà e tradimento con Natalia. Tuttavia, una volta da sola Lolita si sentirà male mostrando una grave crisi di tosse e trovando del sangue sul fazzoletto.

Gli Olmedo decidono che è ora di velocizzare il piano e Roberto va a chiedere aiuto a Ramon. Miguel non è d’accordo con le attività che vogliono intraprendere Marcos e Aurelio, ma quest’ultimo gli fa capire che ormai non può più tirarsi indietro.

Ciononostante Aurelio reagisce malamente e lascia la riunione. Al successivo incontro a casa Bacigalupe, questa volta i due soci sono soli e si ritrovano di nuovo ai ferri corti, tanto che Marcos arriva a minacciare Aurelio con un tagliacarte.

Le nuove puntate di Una Vita saranno dunque animate da aggressioni, ferri corti e matrimoni in fumo. Un altro esempio è quello che vede come protagonisti Felipe e Genoveva. Secondo le anticipazioni settimanali, questa settimana di programmazione su Canale 5 vedremo l’aggressione di Felipe nei confronti della dark lady. Infatti, una volta uscita di prigione per l’omicidio di Maite, Genoveva non esiterà a istigare L’Halveres Hermoso e come conseguenza i due, inizieranno a litigare verbalmente in strada davanti a tutto il quartiere di Acacias.

La donna, notoriamente subdola, invita Rosina e Susana per un tè a casa sua e chiede a Rosina il permesso di farsi aiutare da Casilda per sistemare la casa. Antonito confessa a Ramon e Carmen che Lolita gli ha chiesto di lasciare la casa per un po’ di tempo. Rosina e Liberto discutono per la presenza di Felipe in casa, ma alla fine Rosina e l’avvocato chiariscono le loro divergenze. Roberto si procura la prima carica di dinamite per far saltare la camera blindata della banca.

I problemi per Genoveva non sono finiti. Infatti, Mendez rivela di sospettare che la dark lady sia coinvolta nella scomparsa di Velasco e di voler indagare più a fondo nella questione. Anche il suo matrimonio con Felipe è ormai giunto alla fine. Infatti l’avvocato non tarderà a rivelare alla donna di aver chiesto l’annullamento del loro matrimonio.

Natalia e Aurelio tramano per far sì che Lolita colga in flagrante Antonito e la giovane che si baciano, senza successo. Casilda medita di lasciare Acacias in seguito allo scontro con Genoveva, ma Fabiana svolge una mediazione in suo favore. Soledad si addormenta sul divano di casa Bacigalupe e sogna un incontro intimo con Marcos; decide perciò di fare penitenza.

Per aiutare Jacinto, Servante porta Benigna a fare merenda al fiume. Rosina e Josè Miguel decidono di rivelare a Susana il loro segreto: Bellita è viva e vegeta. Per evitare che Miguel ficchi il naso nei loro traffici, Sabina e Roberto si allontanano con lui dal ristorante, lasciando però una candela accesa vicino a una cassa di esplosivi. Mendez rivela a Felipe di avere una traccia sulla scomparsa di Velasco: si tratta di Laura, la domestica.