Come sembrare più alte con outfit di tendenza per le vacanze sulla neve

Niente “aiutini” in montagna, sulla neve, e non stiamo parlando di make-up bensì di scarpe. Quando si è abituate a guadagnare preziosi centimetri grazie a tacchi e zeppe, con i Moon Boot ai piedi la nostra vera altezza viene rivelata. Nulla di male, ovviamente, ma sembrare più slanciate piace a tutte, anche a chi alta lo è già. Vediamo come vestirci sulle piste da sci.

Se si è magre e proporzionate nei post di Instagram, con la giusta posta, si appare molto più alte di quanto si sia in realtà. Ognuna di noi conosce sicuramente ragazze che senza décolleté sembrano altre persone eppure conoscono alcuni dei segreti per sembrare più alte anche quando non ci sono tacchi all’orizzonte. Vediamone alcuni da mettere in atto subito, oggi stesso se avete la fortuna di essere via per il week-end…

Vuoi sembrare più alta in montagna senza tacchi? Ecco le dritte da seguire attentamente

La prima regola è quella di vestirsi di un solo colore. Sia che si metta una tuta intera, sia che si scelga lo spezzato, creare un outfit monocromatico fa percepire immediatamente una certa continuità della silhouette. Senza spendere una fortuna (costa 91,99 euro) c’è la salopette stile anni ’80 con rivestimento color azzurro chiaro di Asos. L’ideale dopo una bella sciata, ha la cintura in vita regolabile proprio come le bretelle, la vestibilità è slim.

Altro accorgimento furbo è quello di prediligere piumini corti ed aderenti (quelli sotto i fianchi vi “accorciano”). Bisogna restare calde, lo sappiamo, ma, per la nostra mission, meglio sfoggiare una giacca imbottita da sci unica come la Polar Flare di Perfect Moment. Argentata ed in tessuto tecnico, piacerà alle più grintose. Il prezzo è di 575 euro e si trova in vendita su MyTheresa.

Proprio come quando si prepara un outfit per uscire in città, anche sulle piste innevate vale la regola della vita alta. Non importa quanti anni abbiate, quindici o trenta, se siete poco sviluppate in altezza e desiderate sembrare più alte, questa è l’ennesima idea che funziona, in foto e nella vita reale. I pantaloni da sci Fuzz neri di Fusalp (249 euro) sono molto attillati, in tessuto idrorepellente, con tasche laterali con cerniera color argento e logo dello storico brand francese sul fianco. Sono dotati di staffe (rimovibili) per un’aderenza perfetta.

LEGGI ANCHE-> Gli abiti in maglia sono la soluzione perfetta per la gita della domenica (chedonna.it)

Fuori dalle piste poi si possono mettere stivaletti con un po’ di tacco anziché i flat o i “soliti doposci”. Tod’s ha realizzato gli stivali in pelle effetto scamosciato (disponibili sia in nero che in marrone) con laccetti, tacco squadrato e punta stretta. Costano, scontati, 462 euro su Yoox.

Con queste poche e semplici attenzioni raggiungere l’obiettivo sarà un gioco da ragazze!

Silvia Zanchi