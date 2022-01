Aumenta la tua femminilità con l’outfit maschile chic di Francesca Michielin

Mentre si prepara alla sua personale nuova sfida sul palco del teatro Ariston, Francesca Michielin gioca con la moda mostrandosi camaleontica e curiosa. Il look al quale ci ispiriamo oggi è proprio il suo, un modo fresco e chic per indossare i panni maschili.

La rivedremo presto a Sanremo con Emma Marrone – che interpreterà il primo singolo dal successo planetario di Britney Spears “Baby one more time” – ed è in splendida forma. Francesca Michielin sarà, per la prima volta, direttore d’orchestra e si dice molto emozionata per il ruolo e per la collaborazione con l’artista che segue da sempre. Oggi ci occupiamo del suo outfit maschile chic e vediamo come copiarlo al meglio.

Look maschile ed accessori scintillanti: come copiare la bravissima Francesca Michielin

Quando si opta per un completo dal taglio maschile bisogna tener presenti due cose, la prima è quella di realizzare un make-up impeccabile (a voi la scelta se enfatizzare gli occhi con il nero o sulle labbra con un rossetto rosso) e la seconda sono gli accessori, meglio siano luccicanti e molto glamour come i sandali scelti da Francesca (firmati Miu Miu, brand che già al Festival 2021 si è occupato del suo look).

Per restare su un classico casual da giorno c’è la proposta di Ralph Lauren composta da blazer in crepe (299 euro) essenziale e minimal e pantalone alla caviglia (199 euro) con pieghe definite e vita alta. Una maglia a collo alto completerà il tutto.

Per la sera si può giocare con cravatte e papillon fatti apposta per noi ed una camicia bianca che fa sempre “tuxedo per lui”. Costa 328 euro il blazer Essential di Patrizia Pepe nero, a due bottoni, che “scivola lungo il corpo giocando con il mix sofisticato di tagli maschili e materiali sofisticati”. Realizzato in soffice crêpe cade lungo i fianchi e si può portare con un pantalone in pelle lucida e cintura con dettagli in metallo (come nella foto sopra) o con il proprio pantalone scontato a 119 euro.

Per quanto riguarda le scarpe guardate le décolleté in argento con glitter di Casadei a 575 euro. Il modello Blade è un continuativo del marchio italiano ed anche in questa variante particolare si potrà usare a lungo. Per le “fissate” dei sandali tutto l’anno, ecco gli Opyum di Saint Laurent in vernice nera lucida e tacco con logo dorato YSL. Il prezzo è di 975 euro ma San Valentino si avvicina quindi…

Silvia Zanchi