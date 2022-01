Serena Rossi veste dei nuovi panni, quelli de “La Sposa”!

Serena Rossi è la protagonista della nuova serie Rai “La Sposa”! La prima puntata è stata un successo, e non vediamo l’ora di vedere le altre! Nel frattempo? Scopriamo i look trendy, nella realtà, di Serena Rossi!

Serena Rossi è una delle attrici più amate dal pubblico italiano del momento. Ha ricoperto molti ruoli importanti, come quello di Mia Martini nel film ” Io sono Mia” oppure nel nuovo film “Diabolik” attualmente al cinema. La ricordiamo come madrina dell’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e adesso la vediamo in nuove vesti, quelle de “La Sposa”, la nuova miniserie di Rai 1. La prima puntata è andata in onda domenica 16 gennaio, ed è stato un successo! Altre due puntate ci aspettano, ma nel frattempo cosa fare? Dopo tutto siamo una guida di stile, e facciamo ciò che amiamo fare: parlare di moda e fashion. Quindi? Ecco uno degli ultimi look trendy indossato da Serena Rossi! Lo studieremo da un punto di vista stilistico, vedremo le tendenze, i brand e come ricreare il total look, a modo mostro!

La protagonista della guida di stile di oggi targata CheDonna è Serena Rossi, una giovane attrice italiana che sta dimostrando con il suo lavoro e dedizione una grande professionalità.

Ha ricoperto moltissimi ruoli come attrice, ma durante la 78° edizione della Mostra del Cinema di Venezia, in cui ricopriva il ruolo di madrina, abbiamo visto Serena Rossi da un altro punto di vista: quello del fashion.

I look indossati dall’attrice italiana sono stati osservati, studiati e apprezzati in tutto il mondo. Il suo portamento, semplice e naturale, contrastato dagli abiti da sera lussuosi, ci hanno mostrato un nuovo lato di Serena Rossi, facendola diventare anche un’icona di stile.

Quindi oggi parleremo proprio di ciò, dello stile di Serena Rossi. Nello specifico di un look che ha fatto impazzire il web. Quale? Scopriamolo insieme!

Serena Rossi e il look trendy che ha fatto impazzire il web!

Classicità e tendenze: ecco il segreto per un look alla Serena Rossi!

Per la conferenza stampa della nuova serie in onda su Rai 1 “La Sposa”, Serena Rossi ha indossato un look che ha colpito non pochi amanti della moda. Il total outfit era serio, adatto all’occasione, formale, ma con dei tocchi frizzanti, trendy e soprattutto chic. È riuscita a fare ciò con pochi capi, e soprattutto con il suo portamento, semplice e naturale.

Serena Rossi ha indossato in questo look una giacca gessata nera e grigia con revés color nero, un maglioncino di lana grigio, una gonna a vita alta nera tessuto plissé lunga fino alle caviglie, e un paio di décolleté nere firmate Jimmy Choo. Il tutto chiuso da una borsa portata a mano nera con borchie oro, trucco natural e capelli mossi da delle onde morbide. Realizzate con cura nonostante il tocco super naturale.

Perché ci piace tanto questo look? Per molte ragioni:

giacca blazer : una delle tendenze della primavera. In più Serena Rossi ha indossato la giacca “appoggiata” sulle spalle, dando così un tocco più chic al total look.

: una delle tendenze della primavera. In più Serena Rossi ha indossato la giacca “appoggiata” sulle spalle, dando così un tocco più chic al total look. maglia di lana: casual e formale il sotto giacca in lana.

casual e formale il sotto giacca in lana. gonna plissé: in primavera bisogna assolutamente avere almeno una gonna plissé

in primavera bisogna assolutamente avere almeno una gonna plissé décolleté: per dare un tocco di femminilità e anche di forza ai nostri look più formali una scarpa con tacco a spillo è sempre una buona idea, ancor di più se si tratta di una Jimmy Choo.

Vogliamo ricreare il total look di Serena Rossi a modo nostro? Ho selezionato alcuni capi, solo per voi, da poter acquistare a basso costo sull’e-commerce SheIn:

giacca blazer gessata € 13,00

gonna plissé a vita alta € 13,49

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista Serena Rossi e il suo look trendy assolutamente da copiare!

Alla prossima guida di stile, con tante novità in fatto di moda, e non solo, tutte da scoprire!