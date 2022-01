Indossa i colori delle pietre preziose con queste idee brillanti per look super

Non serve possedere pietre preziose per brillare, bastano l’outfit giusto ed il vostro miglior sorriso. Ecco perché con questi consigli di stile l’effetto “wow” è garantito e la spesa è decisamente vantaggiosa.

Diamanti, perle, zaffiri, rubini, smeraldi ma anche acquamarina, citrino e turchese, le pietre preziose sono molte e tutte di un certo valore che, come sappiamo, varia in base alla tipologia intesa come taglio, dimensione e brillantezza. Bellissimo ricevere in dono gioielli con gemme – ma un po’ meno conveniente comprarli da sole – vediamo come creare outfit ad hoc con uno sguardo al risparmio.

Scegli la pietra che ti sta meglio ed indossala grazie a questi capi

Partiamo con il rubino, gemma associata al segno zodiacale del cancro. Il colore è intenso e mai banale, classico ma adatto anche alle più giovani e sta bene soprattutto a chi ha la carnagione chiara. Il blazer doppiopetto con polsini che riportano i bottoni dorati di Imperial è un vero passe-partout. Revers a scialle e tasche laterali con pattina, si trova attualmente scontato sul sito ufficiale del brand a soli 84 euro (anziché 168 euro) e non ci sono scuse per lasciarselo sfuggire.

Lo smeraldo corrisponde al mese di maggio e sta particolarmente bene quando si è abbronzate o se pallide solo se si hanno i capelli rossi (il rischio “sbattimento” è elevato). Con l’abito effetto seta che ha la camicia con colletto e la gonna a portafoglio di Vicolo serve solo l’occasione per divertirsi. Le maniche lunghe sono leggermente a palloncino ed il nodo laterale consente di evidenziare il punto vita. Costa 56 euro, già scontato del 30%.

Per una serata elegante o per vedere una sfilata di moda, il tailleur in bruco di raso di cotone firmato Staud è l’ideale. Su My Theresa il pantalone, che ricorda lo zaffiro (pietra del mese di settembre) è scontato del 50% a 127 euro. Con la vita alta e la gamba larga la figura appare subito slanciata ma meglio aggiungere anche un tacco furbo.

Per il mese di aprile la pietra è il diamante. L’abito in georgette con paillettes e volant di Michael Kors è strepitoso. Meglio con un sandalo rispetto ad una décolleté, si può portare con una cintura a contrasto con le borchie per un mood più rock. Lo stile è quello degli anni Ottanta per via del collo a lupetto e delle maniche gonfie ma il taglio è tutto 2022. Costa 197 euro.

Ora bisogna solo scegliere il capo preferito e se la pietra del vostro segno zodiacale non è tra queste continuate a leggerci per scoprirne di più.

Silvia Zanchi