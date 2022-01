Giulia De Lellis con french manicure: la nail art sobria ed elegante

Giulia De Lellis con french manicure: è la nail art più in voga per l’inverno 2022. Sobria e elegante, è perfetta da abbinare con ogni tipo di outfit. Se ti piace, copia lo stile dell’influencer!

Tutte pazze per la manicure! Facciamo sempre tutto il possibile per sistemare al meglio le nostre unghie, lasciandoci ispirare dagli ultimi trend. Delle belle mani curate sono un importante biglietto da visita di sensualità. Con le mani compiamo ogni giorno mille azioni diverse; insomma, sono sempre in primo piano!

Per l’inverno 2022 ci sono tantissimi spunti per la nail art. Torna di moda la manicure classica, che prevede l’utilizzo di un solo smalto steso uniformemente sulle unghie. Stiamo parlando del modo più tradizionale di mettere lo smalto, ideale per chi non ha tempo di andare dall’estetista.

Tra le tendenze smalto per l’inverno 2022, oltre ai toni nude e al rosso classico, troviamo anche colori più chic e versatili come il grigio, il malva, il rosso borgogna, il blu petrolio e il nero. Ma c’è anche una new entry: è lo smalto verde, il trend più vezzoso per le unghie.

Se ti piace mettere da sola lo smalto in modo più tradizionale, hai l’imbarazzo della scelta per i colori. Se, invece, punti ad un risultato finale più raffinato, allora copia lo stile di Giulia De Lellis e scegli magari la french manicure. Vediamo insieme quali sono i punti di forza di questa meravigliosa nail art.

Giulia De Lellis: french manicure per essere irresistibile!

La scelta della manicure riflette i gusti personali. C’è chi ama osare di più con smalti sgargianti e chi, invece, desidera un risultato finale più sobrio e raffinato. Se punti ad avere mani belle e curate, senza scadere nell’eccesso, ti consiglio di optare per la french manicure!

Questa nail art non passa mai di moda, tanto è vero che è gettonatissima per l’inverno 2022. L’ha scelta anche Giulia De Lellis, in vacanza sulla neve con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

La french manicure si abbina bene con ogni tipo di outfit. Infatti possiamo vedere che dona moltissimo all’influencer romana, sia con la tuta da sci che con la mise più elegante e sexy da sera (vedi foto).

I principali vantaggi della frech manicure sono: va sempre di moda, è personalizzabile, è facile da realizzare, non danneggia le unghie. La french manicure permette di esaltare al meglio il naturale aspetto dell’unghia e consiste nell’applicazione di uno smalto (quasi sempre bianco) lungo il bordo superiore di essa.

Questo procedimento serve ad aumentare il contrasto tra la lunetta dell’unghia e la sua parte posteriore. Risultato: una manicure senza fronzoli, pulita ed elegante. I prodotti must have per realizzare la french manicure sono: una base trasparente (o color nude), uno smalto del colore desiderato, un pennellino per lo smalto (piccolo e adatto per la french), delle lunette adesive, un top coat per sigillare le unghie e aumentare la durata.

Per fare questo tipo di manicure, quasi tutte ci rivolgiamo all’estetista di fiducia. Ma non è detto che non si possa realizzare con il fai da te, ma bisogna avere però una certa abilità. La french manicure si può fare su unghie naturali con una buona lunghezza, oppure su quelle ricostruite.

Decidere quanto lasciare lunghe le unghie dipende dai gusti personali. Giulia De Lellis si è orientata su una lunghezza media, perfettamente gestibile. Delle unghie extra long, infatti, sono forse di grande impatto ma sicuramente più scomode.

LEGGI ANCHE –> Maria Grazia Cucinotta: manicure casual-chic con smalto ruggine

L’influencer romana punta alla sobrietà mista ad una buona dose di eleganza. La sua scelta è: unghie lunghe quanto basta, a punta quadrata, per essere irresistibile. Il risultato finale è da dieci e lode! Le sue mani sono perfette, senza artifici o eccessi. La french manicure è la nail art più richiesta dalle spose per essere impeccabili nel giorno del sì. Andrà fortissima anche per tutto il 2022!

LEGGI ANCHE –> French manicure perfetta: ecco come si realizza

Come vedi ci sono tanti buoni motivi per scegliere questa nail art, che è un inno alla purezza e alla linearità. Se ti piace, allora copia subito lo stile di Giulia De Lellis, per sedurre con classe.