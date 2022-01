Birra siete sicuri di servirla nel modo giusto?

La birra non è soltanto un’alternativa al vino ma un buon modo per accompagnare diversi piatti. Ma dobbiamo farlo nel mondo giusto, senza errori

Bere birra forse non allunga la vita, ma certamente fa compagnia e buon umore. Anche senza rendercene conto, però, sono molti gli errori che possiamo commettere quando la serviamo e ancora prima quando la conserviamo. Ecco alcuni consigli per rimediare,.

TEMPERATURA, MAI GHIACCIATA

Il primo aspetto fondamentale da curare quando serviamo la birra è la sua temperatura, L’errore classico che fanno molti è quello di pensare che deve essere ghiacciata e basta. Invece la birra per essere buona e mantenere tutti i suoi profumi ha bisogno della giusta temperatura.

Una regola che vale anche per il bicchiere. C’è ad esempio chi lo mette direttamente in freezer oppure in frigorifero prima del servizio, ma è uno sbaglio decisivo. Una temperatura troppo bassa del bicchiere infatti aumenta il livello della schiuma nella birra che quindi perderà in parte i suoi aromi e i suoi sapori. Quindi tenete i bicchieri o boccali a temperatura ambiente.

La birra quindi si beve gelata? No, o almeno non è così per tutti i tipi di birra. In genere la temperatura di servizio è riportata sull’etichetta, ma in ogni caso non andate a caso. Se la tenete in frigorifero fino a poco prima di servirla, non sbagliate mai. Poi servitela e aspettate che si scaldi un po’ direttamente bel bicchiere.

Birra, le regole per la conservazione e per il servizio

CONSERVAZIONE,ATTENZIONE ALLA LUCE

Tanto è importante la temperatura di servizio della birra quanto la sua conservazione. Ancora più dell’acqua, se la tenere nel posto sbagliato o alla temperatura sbagliata, combinate un disastro.

C’è una regola da seguire che vi risolve diversi problemi. Comprate sempre birre in lattina o almeno in bottiglie scure in modo da proteggerle dalla luce. Quando poi arrivate a casa, subito in frigorifero, in cantina, o almeno in un posto dove non batte la luce.

Quando tempo possiamo conservare la birra perché sia sempre buona? Qualcuno la tieni lì anche per un mese o due ma in realtà prima la consumate e meglio è, per non farle perdere il suo sapore e il suo profumo.

SCHIUMA, AMICA O NEMICA?

La domanda che tutti si fanno è sempre la stessa. Un po’ di schiuma ci vuole oppure meglio lasciare perdere? In linea di principio la schiuma protegge la birra dall’ossidazione e quindi la aiuta a mantenersi inalterata.

Quindi un velo nel bicchiere è meglio ma senza esagerare. Come evitare che il bicchiere quindi sia pieno di schiuma? Un piccolo trucco è quello di bagnare leggermente l’interno del bicchiere con l’acqua prima di servire la birra, aiuterà a far calare il livello della schiuma. Poi inclinate il bicchiere di 45° e versate piano piano la birra. Quando arrivate a metà, rimettete dritto il bicchiere e versate il resto.