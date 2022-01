La Regina abbandona il figlio Andrea: non lo aveva mai fatto prima

By

Il Principe Andrea è stato abbandonato anche dalla Regina Elisabetta, che ha deciso di togliergli letteralmente tutto. Andrea oggi è solo.

Il Principe Andrea è sempre stato l’animo turbolento della Famiglia Reale inglese. Abile pilota di elicotteri, da giovane ha servito l’esercito britannico nella Guerra della Falkland rimanendo ferito e venendo considerato quasi un eroe di guerra. Da allora però la popolarità del Principe Andrea è andata vertiginosamente calando.

Dopo il turbolento matrimonio con Sarah Ferguson, grande amica di Diana, Andrea sembrò essersi sistemato accanto alla donna giusta. Le cose però non andarono così: esattamente come suo fratello maggiore Carlo, Andrea divorziò da Sarah e fu protagonista dell’attenzione della stampa scandalistica per molti anni.

I vizi del Principe Andrea sono sempre stati arcinoti: amante del buon bere (come del resto tutta la sua famiglia), ma soprattutto delle feste e delle belle donne, il Principe Andrea non ha mai avuto una condotta da Principe Azzurro.

Al contrario, chi lo conosce bene afferma che Andrea è sempre stato molto snob e piuttosto prepotente, in grado di ottenere sempre quello che voleva e di agire come se si sentisse sempre completamente intoccabile dalle conseguenze a causa del suo altissimo rango sociale.

Se la vita privata di Andrea è rimasta pericolosamente in bilico tra lo scandalo e l’accettabilità, negli ultimi anni le cose sono precipitate e Andrea è stato travolto dallo scandalo sessuale che gli rovinerà la vita per sempre.

Le amicizie discutibili di Andrea lo hanno portato a intrattenere rapporti con il miliardario Jeffrey Epstein all’inizio degli anni 2000. Il magnate americano gestiva con i suoi collaboratori un giro di prostituzione minorile di cui anche Andrea avrebbe “approfittato”.

Nel momento in cui Epstein è stato indagato grazie alle rivelazioni delle donne che ha sfruttato, Andrea è stato trascinato nel fango con lui. È stata la prima volta per un Reale Britannico: Andrea detiene il triste primato di essere stato il primo Reale coinvolto in un processo a suo carico.

Il tribunale americano a cui le vittime di Epstein si sono rivolte ha chiamato il principe a deporre ma, finora, Andrea si è sempre trincerato dietro al diritto della Famiglia Reale di essere giudicata solo da tribunali inglesi.

Si tratta di un diritto antichissimo e oggi piuttosto inaccettabile (quale tribunale inglese accuserebbe la famiglia reale?!) ma in realtà i Reali avevano fatto in modo da non doversi mai avvalere di questo diritto evitando accuratamente di commettere reati di qualsiasi tipo.

Dal momento che dagli Stati Uniti le pressioni legali su Andrea erano sempre maggiori, a un certo punto la Regina Elisabetta ha dovuto prendere una decisione dolorosa ma strettamente necessaria.

Con un comunicato ufficiale la Regina Elisabetta ha tolto ad Andrea tutte le sue cariche. Dalla giornata di ieri il Principe Andrea ha perso il titolo di Altezza Reale e ha anche perso tutti i titoli onorari legati al suo lavoro nell’esercito.

Il comunicato ufficiale arrivato da Buckingham Palace precisa che Andrea affronterà il processo e difenderà la sua innocenza da privato cittadino. Tutti i suoi titoli e i suoi gradi militari tornano quindi alla Regina, che potrà decidere di assegnarli ad altri. C’è da credere però che i titoli di Andrea rimarranno congelati fino alla fine del processo.

In questo modo la monarchia dimostrerà di attendere in maniera imparziale l’esito del processo. Affidando i titoli di Andrea ad altri membri della Famglia, la Regina manderebbe un messaggio sgradevole, cioè farebbe pensare di ritenere suo figlio già colpevole.

Non era mai accaduto che la Regina sottraesse a uno dei propri figli titoli e mansioni ufficiali. Si tratta di un momento terribile per la monarchia: la Regina Elisabetta ha dovuto affrontare una lunghissima sequenza di dispiaceri dall’inizio del 2021.

Fortunatamente il giubileo di platino per i settant’anni di regno della Regina sono alle porte: Elisabetta avrà modo di trovare un grande sollievo nell’affetto che tutto il mondo le dimostrerà nei prossimi mesi!