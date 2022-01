Una Vita anticipazioni: nuovo amore per Genoveva?

Una Vita anticipazioni: nelle prossime puntate della soap spagnola si vocifera sia in arrivo un nuovo amore per Genoveva. Ecco di chi si tratta

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Genoveva e Aurelio insieme? Svelato il motivo

Nelle nuove puntate di Una Vita, assisteremo ad un salto temporale che ci vedrà catapultati quando Genoveva Salmeron sarà uscita di prigione. Cosa farà la dark lady?

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, Genoveva sembra aver accantonato del tutto il suo rapporto con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). In particolare quest’ultimo vorrà annullare alla Sacra Rota il matrimonio con lei.

La dark lady sembrerà interessata e incuriosità dalla new entry messicana, Aurelio Quesada (Carlos De Austria) e farà di tutto per avvicinarlo. Questo creerà i primi presupposti per la nascita di diverse e complicate storyline. Ma si tratterà di amore o convenienza?

Da quel che sappiamo grazie alle anticipazioni Genoveva inizierà a parlare di Aurelio in seguito al fattaccio che si verificherà tra Antonito Palacios (Alvaro Quintana) e Natalia (Astrid Janer), ossia la sorella dell giovane messicano. Nel bel mezzo di un dialogo con Rosina (Sandra Marchena), dove si farà riferimento al tradimento del Palacios e al successivo malore della moglie Lolita (Rebeca Alemany), la Salmeron chiederà infatti chi sono i fratelli Quesada, ricevendo così le prime informazioni sul loro conto.

Inotre come se tutto ciò non bastasse, Genoveva farà in modo di agganciare in strada Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) e, tra le altre cose, gli dirà di avere appreso che ha avviato una società proprio con Aurelio Quesada. Ma non finisce qui. La dark lady farà la prima mossa con Aurelio!

Incontratosi nei pressi della chiesetta dal quartiere e, dopo essersi presentata, Genoveva gli farà sapere di avere sentito tanto parlare di lui. A quel punto, anche il Quesada sottolineerà che anche lui ha avuto delle voci sul suo conto e, fin dai primi istanti, si mostrerà incantato dalla sua bellezza.

Il dialogo, dai tratti molto cortesi, si svilupperà dunque in una maniera decisamente insolita, tant’è che la Salmeron chiederà ad Aurelio se sia possibile conoscersi meglio e, mostrando una certa audacia, si dirà disposta a farlo salire in casa sua per continuare a chiacchierare. La Salmeron deciderà anche di invitare Aurelio a cena da lei, quella stessa sera. Si tratta di un invito che l’uomo accetterà di buon grado, ma che genererà le perplessità di Fabiana (Inma Perez Quiros), la quale, assistendo alla conversazione da lontano, comincerà a chiedersi che cosa voglia fare la Salmeron avvicinando il nuovo dark man.