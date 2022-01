Come restare uniti nel tempo e rafforzare la relazione in 9 step

Qual è la chiave della felicità e della durata di una relazione? Quali sono le azioni concrete che una coppia più compiere per ottenere il massimo dal rapporto?

Ogni relazione è diversa dalle altre e dipende dai partner che intrattengono questa relazione. Le volontà e le priorità cambiano da coppia a coppia ma in definitiva le relazioni non sono poi così diverse nel senso che si complicano generalmente quando vengono a mancare alcune cose e questo vale quasi per tutti.

Per rafforzare la relazione e fare in modo che questa perduri nel tempo bisognerebbe fare in modo di non far mancare alla coppia la prospettiva di un futuro. Questo futuro si ha se ci sono progetti comuni e non manca la voglia di collaborare e fare sforzi in nome della coppia. Il futuro dipende dal presente e se nel presente iniziano a mancare alcune condizioni la rottura diventa un rischio e nelle coppie questo rischio sembra essere sempre più alto. Scopri cosa non far mancare alla coppia oggi se desideri che sia in piedi domani.

Il futuro di una relazione dipende da queste 9 condizioni

Vuoi per la tua relazione un “per sempre felici e contenti?” Allora sappi che dovreste impegnarvi molto con l’obiettivo di non far mancare queste 9 cose al vostro rapporto:

1. Fiducia

Se hai fiducia nella persona che hai al tuo fianco hai la certezza di poter affrontare tutto perchè uniti si è più forti. Psicologicamente questa fiducia è un aiuto che permette alla coppia di superare qualsiasi difficoltà facendo fronte unito. Inoltre la fiducia ti permette di non avere dubbi ed insicurezze e di avere accanto una persona alla quale sai di poter confidare tutto senza la paura di essere frainteso o ridicolizzato. La fiducia è alla base di una relazione seria.

2. Attenzione

Sentirsi amati e coccolati e sapere che qualcuno si preoccupa per noi e colma il bisogni di amore che tutti non possiamo fare a meno di provare ci fa stare meglio. Avere cura della persona che si ama significa fare in modo che sia serena, felice, che abbia momenti spensierati e le attenzioni che merita. La vita può essere piena di insidie ma con il cuore pieno d’amore si affronta tutto meglio, un pò come avviene quando lo stomaco è pieno.

3. Sicurezza

La sicurezza può avere un doppio significato, da un lato dipende molto dalla protezione che ci offre l’altro. Sapere che qualcuno crede in noi ed è pronto a difenderci contro qualsiasi attacco o azione è indubbiamente rassicurante. La sicurezza è anche quando il partner non ci attacca con con parole maleducate e azioni feroci. È impensabile un rapporto privo di confronti ma il modo in cui si gestisce un problema e il fatto di sentirsi al sicuro o meno accanto a qualcuno garantisce la buona riuscita di un rapporto.

4. Rispetto

Il rispetto è un pilastro. Si lega anche al discorso precedente. Rispettare il partner significa credere in lui, non offenderlo, prenderlo sul serio e trattarlo al tuo pari. Se c’è rispetto reciproco una relazione è destinata a prosperare.

5. Intimità

Anche la sessualità nella coppia è importante. Ogni individuo ha bisogno di una vita sessuale appagante. Avere una buona sessualità non significa fare l’amore due volte a settimana, significa avere una forte intimità di coppia, coccolarsi, apprezzarsi, baciarsi, abbracciarsi sono gesti che a volte valgono più dell’atto sessuale stesso. Un abbraccio è un profondo momento di contatto reciproco.

6. Spazio

Ogni partner deve sentire di avere un suo spazio nella relazione. Nessuno dovrebbe sentirsi in una prigione. Bisogna mantenere la propria identità ed essere indipendenti. Avere una propria vita sociale o degli hobby non dovrebbe rappresentare un problema. Lascia che il tuo partner respiri.

7. Divertimento

Le persone più felici si divertono e ridono e fanno cose che amano fare. Abbiamo tutti il diritto di vivere sereni facendo ciò che amiamo fare e possiamo anche fare qualcosa di divertente in coppia, insieme. Possiamo decidere di riservarci dei momenti che ci facciano ridere e divertirci insieme e che costituiscano bellissimi ricordi della nostra vita a due.

8. Comunicazione

I partner spesso parlano ma non comunicano. Non si ascoltano, non si comprendono, non si mettono nei panni dell’altro. In ogni relazione bisogna sempre trovare il tempo ed il piacere di parlare in modo efficace e ascoltarsi a vicenda. Un tempo da dedicare ad una comunicazione di qualità in cui prendere in considerazione le opinioni dell’altro e trovare soluzioni insieme e terreni comuni.

9. Condivisione

Se vuoi una relazione di successo, non puoi pretendere che il tuo partner si occupi di tutto. Bisogna collaborare, in tutti i campi, faccende domestiche, figli tenendo presente sempre anche gli impegni di lavoro dell’altro. La famiglia funziona meglio se entrambi apportano il proprio tocco. Ogni coppia dovrebbe imparare a condividere tutto per costruire se desidera costruire una relazione di successo.