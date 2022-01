Una Vita anticipazioni: sarà tutto scritto per Genoveva?

Una Vita anticipazioni: svelato il destino per Genoveva Salmeron. Ecco cosa succederà alla dark lady. Scopriamolo insieme

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: svelato il destino per la dark lady

Nelle nuove puntate di Una Vita, Genoveva Salmeron avrà sempre di più un ruolo centrale nella soap iberica. Ecco perché.

Negli episodi di Una Vita, la dark lady Genoveva Salmeron avrà sempre di più un ruolo centrale.

Infatti, grazie alla messinscena ideata da Felipe e da Santiago (con la collaborazione di Laura e del commissario Mendez) la donna, spaventata all’idea che l’Alvarez Hermoso venga torturato, alla fine cede e conferma di essere stata lei a far uccidere Marcia Sampaio. Inevitabilmente, la dark lady si ritroverà in carcere per questo terribile crimine.

Secondo alcune anticipazioni direttamente dalla Spagna, sappiamo con certezza quale sarà il futuro di Genoveva. Sembra proprio che, grazie alle sue abilità di manipolatrice la donna riuscirà in pochissimo tempo ad uscire dal carcere.

Ma una volta fuori dalle mura carcerarie cosa farà? Sempre dagli spoiler sembra che la donna non abbandonerà le sue peculiarità e si reimmergerà in un circolo di vendette, intrighi e passioni e che quindi accompagnerà i telespettatori fino alla fine della soap, come vi avevamo anticipato in questo articolo.

Adesso l’unica domanda è: vedremo mai Genoveva pagare per le sue malefatte? Lo scopriremo prossimamente.