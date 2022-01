Beautiful anticipazioni: momenti difficili per Katie Logan

Anticipazioni Beautiful dall’America. Katie Logan, la sorella di Brooke sta passando un periodo poco felice nella sua vita. Ecco perché

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

LEGGI ANCHE –-> Anticipazioni Beautiful: nessun clamoroso ritorno, la star della soap dice basta Beautiful anticipazioni: nessun nuovo amore in arrivo per Katie..

Anticipazioni Beautiful dall’America. La sorella di Brooke, Katie Logan non sta passando momenti facili nella sua vita. Soprattutto dopo la separazione da Bill Spencer. Ecco cosa le succederà.

Se da un lato la vita sentimentale di Katie Logan sembrava prendere una nuova direzione dopo la separazione dall’ex marito Bill Spencer, in realtà dalle anticipazioni americane non sembra crearsi una bella atmosfera intorno al personaggio.

Katie e Bill da un lato sembrano impegnati a tentare ripetutamente per tornare insieme, eppure qualcosa di irreparabile si è rotto e rende la riconciliazione burrascosa e complessa.

In particolare la donna è sembrata in alcune occasioni pronta a tornare con l’editore, ma dall’altro decisa a non ripercorrere più quella strada, che ha sempre portato ad un fallimento. Proprio per questo Katie pareva aver puntato l’attenzione su un altro uomo: Carter Walton. Certo, i due si conoscono da anni e mai, fino ad ora, era sembrato esserci un interesse, ma qualcosa è scattato quando Katie ha affrontato l’avvocato per la sua storia clandestina con Quinn Forrester (storia, che in Italia ancora non è successa).

Entrambi, sia Katie che Carter si sono accorti di essere alla ricerca del vero amore, finendo però sempre per collezionare una delusione dopo l’altra. Inoltre l’avvocato si è mostrato convinto che la sorella di Brooke meriti qualcosa di meglio di quello che le ha sempre riservato Bill.

Tuttavia la storia d’amore non ha mai trovato un vero compimento, complici gli autori con i loro ripetuti colpi di scena e cambi di traiettoria. Infatti, alla fine la sorella di Brooke è apparsa ancora decisa a provare ad avvicinarsi a Bill per il bene di Will, mentre Carter è rimasto deluso da una nuova chance in amore sprecata, come ha avuto modo di confidare a Paris Buckingham.