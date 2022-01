Trucco labbra grosse: le astuzie per valorizzarle al meglio

Trucco labbra grosse: ti sveliamo tutti i segreti per valorizzarle nel modo giusto, evitando scivoloni di stile. Bastano poche accortezze per avere una bocca al bacio. Scopri subito di più!

“Per avere labbra attraenti, pronuncia parole gentili” (Audrey Hepburn). Noi, però, ti consigliamo anche di truccarle nel modo giusto, per esaltarne tutta la bellezza. Avere una bocca al bacio è un importante biglietto da visita di sensualità. Non tutte, però, hanno la fortuna di avere delle belle labbra al naturale.

Avere delle labbra sottili e asimmetriche è considerato da molte donne un inestetismo. Con la medicina estetica si possono correggere definitivamente. L’alternativa al bisturi sono i prodotti rimpolpanti. Parliamo di lip balm e gloss che, però, danno un effetto volumizzante che dura soltanto qualche ora, giusto il tempo di sfoggiare un look impeccabile in un’occasione speciale.

Chi ha delle belle labbra carnose, ha poco o nulla da correggere. Parliamo della forma labbra più desiderata! Però, anche per le cosiddette ‘labbra a cuore’ è fondamentale fare un buon trucco, che tenda ad evitare il più possibile gli eccessi.

Proprio perché già voluminose al naturale, non vanno appesantite troppo con il rossetto, magari anche di un colore sbagliato! Basta poco per scadere nella volgarità, quindi bisogna fare molta attenzione.

Ti sveliamo tutti i segreti per valorizzare al punto giusto delle belle labbra carnose. Se le tue sono così, prendi subito qualche spunto!

Trucco labbra grosse: i consigli per esaltarle senza volgarità

Delle labbra piene e carnose hanno bisogno di un trucco che ne valorizzi forma e volume, senza attirare tutta l’attenzione sulla bocca. Questo significa che, sicuramente, bisogna ricorrere alla tecnica del contoruring per sottolinearne il disegno naturale. Ecco come realizzarlo in modo perfetto.

Per truccare bene delle labbra piene e carnose ci sono due opzioni: usare dei colori naturali, che non le evidenzino troppo, oppure correggendone la forma, cercando di ridimensionandole anche un po’.

Partiamo dalla prima opzione: il consiglio è quello di prediligere un rossetto nude, evitando di delineare il contorno labbra con una matita. Ovviamente, la tonalità del rossetto nude dovrà avvicinarsi il più possibile al colore naturale delle labbra.

Al massimo, può essere leggermente più scuro ma non deve essere mai troppo lucido o perlato. Questi finish, infatti, rendono le labbra carnose ancora più grandi e voluminose. Meglio quindi puntare su un rossetto o una tinta labbra matt.

L’altra alternativa, lo abbiamo detto poche righe sopra, è quella di correggere leggermente la forma delle labbra. Per farlo, bisogna seguire una tecnica precisa che richiede due passaggi. Di seguito proviamo a sintetizzarli in maniera esaustiva.

Copri le labbra con un velo di fondotinta, lo stesso che hai utilizzato sul resto del viso. Per fissarlo meglio sulle labbra, applica un velo sottile di cipria. In pratica devi fare in modo di ‘cancellare’ le labbra; Ridisegna il contorno delle labbra usando una matita dello stesso colore del rossetto che andrai ad utilizzare. Ma attenzione quando le definisci e segui questo consiglio: con la matita cerca di tenerti almeno un millimetro all’interno del contorno naturale delle labbra. Fatto questo, puoi passare ad applicare il rossetto su tutte le labbra, utilizzando un pennellino apposito, meglio se a setole piatte.

Se le tue labbra sono davvero molto grosse e ti fanno sentire a disagio, per ridimensionarle un po’ ti diamo anche un altro suggerimento. Sii più selettiva nella scelta dei colori di rossetti e tinte labbra.

Cerca di prediligere nuance più scure, calde e avvolgenti come il marrone, il prugna o il bordeaux, che sono perfette per rimpicciolire leggermente delle labbra già troppo grandi al naturale. Sono assolutamente asconsigliati rossetti lucidi, perlati, metallizzati oppure con glitter.

Abbiamo quindi sfatato il falso mito secondo il quale le labbra carnose non andrebbero truccate più di tanto. E’ vero l’esatto contrario: vanno non solo truccate ma, all’occorrenza, persino corrette nel loro disegno naturale.

Il risultato finale deve essere armonico, per evitare scivoloni di stile. Se le tue labbra sono molto carnose, ora hai qualche spunto in più per valorizzarle senza commettere errori imperdonabili. Fai sempre in tempo a correggere qualche cattiva abitudine!