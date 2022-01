Test: è dal 1880 che si tenta di risolvere l’enigma del cane, vuoi provarci?

By

Questo è un enigma del 1880, da più di un secolo gli utenti tentano di risolverlo ma solo il 3% fino ad ora ci è riuscito. Cosa vedi nella foto?

Se ti chiedessi cosa vedi in questa foto quale sarebbe la tua risposta? L’1 % delle persone alle quali è stata posta questa domanda davanti a questa immagine ha risposto che ha visto solo un cane. Tu vedi altro?

L’enigma di questo test è davvero incredibile. Sono passati più di 130 anni e questa immagine continua ad attirare l’attenzione di molti.

La prima volta l’immagine di questo cane è apparsa su una rivista americana nel 1880 e da allora ha fatto il giro del mondo fino ad approdare sul web. Questo cane ha affascinato intere generazioni di persone che ancora oggi cercano di risolvere questo enigma.

Test: Cosa vedi in questa foto oltre al cane?

Il cane è evidente in questa immagine, ma coloro che hanno realizzato il disegno sono riusciti a mimetizzare qualcosa in questa immagine. Il risultato è stupefacente. La bravura dei disegnatori è stata tale da riuscire a confondere totalmente una immagine nell’altra. Anche ora che ti ho svelato che questa immagine nasconde un secondo elemento, saresti in gradi di trovarlo?

Veramente pochissime persone ci sono riuscite, molte altre hanno fallito nonostante un grande aiuto.

Tu sei riuscito a trovare l’elemento nascosto?

Ti rivolgo di nuovo la domanda: “Cosa vedi in questa immagine?” Se la tua risposta è “un cane”, hai pienamente ragione ma dovresti guardare ancora più attentamente.

Non riesci vedere altro? Forse è giunto il momento i darti un indizio: in questa immagine oltre al cane c’è anche il suo proprietario.

Sono stati ritratti due elementi, il primo, il cane è facile da vedere. Il secondo dove si trova?

Abbiamo un secondo indizio per te che ti faciliterà il compito i individuare l’intruso: i proprietario del cane porta un cappello.

A questo punto avresti dovuto affinare la vista e trovato l’uomo col cappello. Se ci sei riuscito ti facciamo i complimenti. Non è facile dare la soluzione nonostante gli aiuti.

Ancora non hai trovato l’uomo? Dovresti esercitarti a fare test come questi più spesso perchè oltre a divertirti ti aiutano ad avere una vista da falco. Ad ogni modo se vuoi sapere dove si trova l’uomo non ti resta che fare una cosa: inclina la testa di lato.

Ora hai trovato l’uomo col cappello?

Se la tua risposta è ancora no ti ricordo che questa immagine gira per il mondo da più di un secolo. Non è affatto semplice trovare l’uomo ma ora che ti abbiamo incuriosito vorremmo anche svelarti la soluzione. Scorri fino alla fine dell’articolo dove troverai la foto della soluzione: