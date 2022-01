Test delle Perle | Dimmi come le indossi e scopri cosa conta davvero per te

Con il test delle perle scopriremo cos’è davvero importante per te a livello emotivo, cosa ti provoca gioia o dolore.

Le perle, infatti, sono un gioiello particolare, diverso da metalli e pietre preziose. Esattamente come i coralli, infatti, le perle sono parte di un essere vivente, esattamente come l’avorio.

Per questo motivo chi apprezza davvero le perle, come la Regina Elisabetta, è convinto che le perle siano vive e che in qualche modo risentano dei pensieri e delle emozioni delle persone che le indossano.

La Regina Elisabetta, tra le altre cose, è anche convinta che le perle non indossate diventino opache, perché si sentono “abbandonate e tristi”.

Anche se si trattasse di semplici superstizioni, è assolutamente vero che le perle sono associate all’emotività delle persone che le indossano e, in particolare, delle donne.

A causa della loro forma e della loro lucentezza sono anche associate alla lacrime, che come tutti sappiamo possono essere di tristezza o di gioia. Per questo motivo abbiamo scelto le perle per capire cosa conta davvero per te a livello emotivo.

Test delle Perle

Non tutte abbiamo la fortuna di possedere delle perle, ma questo test può essere eseguito da chiunque. Per farlo ti chiediamo solo di scegliere le perle che indossi più spesso oppure quelle che indosseresti più volentieri. Leggendo il profilo corrispondente capirai cosa indica di te il tipo di perla che preferisci.

1 – Alle orecchie

Gli orecchini di perle sono tra i gioielli più classici, eleganti e apprezzati dalle donne di ogni epoca storica. Si tratta di un gioiello estremamente raffinato e sempre apprezzato in qualsiasi occasione, adatto sia alle ragazze giovani sia alle donne mature.

Se hai scelto di indossare le perle alle orecchie significa che ciò che senti è ciò che conta di più per te.

Significa che sei una persona estremamente sensibile, il cui umore viene molto influenzato dalle azioni, dalle parole e dai sentimenti altrui. Anche se questo è un pregio in linea generale, ti rende anche molto vulnerabile.

Il nostro consiglio è di dare alle parole e alle azioni degli altri un peso minore: non lasciare che il giudizio degli altri influenzi in maniera troppo profonda la tua vita. Impara ad ascoltare sempre, ma a dare importanza solo ai giudizi delle persone che contano davvero.

2 – Alle dita

Gli anelli con le perle sono gioielli molto raffinati, di certo molto classici e adatti a donne romantiche che badano più al valore affettivo che al valore economico dei gioielli che indossano.

Se hai scelto di indossare le perle alle dita significa che ciò che conta maggiormente per te è ciò che fai e che scegli di fare.

Investi le tute emozioni e tutte le tue energie mentali principalmente su ciò che vuoi realizzare, sui tuoi obiettivi. Naturalmente questo implica una grande gioia quando riesci a realizzare i tuoi sogni e i tuoi progetti, ma anche una grande delusione quando, per vari motivi, quei sogni non possono avverarsi.

Cerca di dare anche alle relazioni affettive la stessa importanza che dai alla realizzazione dei tuoi progetti personali e professionali. In questo modo ti metterai al riparo dalle grandi delusioni e saprai con chi condividere i tuoi successi!

3 – Al collo

La collana di perle è il simbolo di un’eleganza raffinata e altolocata. Non può essere un caso se il girocollo di perle è il gioiello simbolo della Regina Elisabetta e del suo stile senza tempo.

Se preferisci portare le perle al collo significa che ciò che conta per te sono le cose concrete, ciò che si può misurare, toccare, costruire, conquistare, distruggere.

Sei una persona estremamente concreta e pragmatica, che non sopporta coloro che si perdono in chiacchiere o che non hanno le idee chiare su cosa si dovrebbe fare e come andrebbe fatto.

Il nostro consiglio è di dare un po’ più spazio alle emozioni nella tua vita, in questo modo potresti sentirti meno sola nei momenti difficili e potresti cominciare ad apprezzare la vita anche da altri punti di vista.

4 – Sui capelli

Gli accessori di perle per i capelli sono stati un trend molto forte negli ultimi mesi. Per questo motivo molte donne, soprattutto tra le più giovani, hanno cominciato a indossarle molto più spesso che in passato.

Se anche tu ti sei innamorata delle perle tra i capelli significa che ciò che conta per te è ciò che pensi, cioè che nasce dalla tua fantasia, dalla tua intelligenza, dalla tua ispirazione.

A renderti veramente felice è la possibilità di esprimere la tua creatività e la tua personalità. Tocchi il cielo con un dito quando le tue idee sono condivise e portano gioia ed entusiasmo tra le persone che conosci. Il problema è che cadi in profondi momenti di sconforto quando le tue idee vengono bocciate oppure si rivelano irrealizzabili.

Il nostro consiglio è di essere meno centrata su te stessa aprendoti di più al mondo esterno: solo ascoltando le idee e le esigenze degli altri sarai in grado di avere sempre nuove, trovare nuovi stimoli e portare avanti iniziative di successo!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.