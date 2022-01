Beautiful anticipazioni: un tradimento che fa male

Anticipazioni Beautiful dall’America. Un tradimento inaspettato ma non troppo che fa male…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni Beautiful direttamente dall’America. Brooke Logan non si smentisce neanche questa volta. La donna tradisce il marito Ridge Forrester proprio con lui… Ma viene scoperta!

Nelle anticipazioni americane di Beautiful, Brooke beve qualche bicchiere di troppo e tradisce Ridge con Deacon, Douglas vede la Logan baciare un uomo.

Gli autori della soap hanno deciso di ripescare quella che fu la fugace dipendenza di Brooke dall’alcool, in cui la Logan cadde anni fa per colpa della solitudine. In quel periodo della sua vita, infatti, Ridge aveva preferito la giovane Caroline Spencer, mentre Bill era tornato all’altare con Katie e Deacon frequentava Quinn.

La Logan superò in fretta quel problema, supportata proprio dall’ex genero. Tra i due scattò un bacio che portò ad un duro confronto con Quinn che, con rabbia schiaffeggiò la rivale. Oggi alle porte del 2022 tutto ciò sembra tornare in auge. Sono solo passati un paio di anni, ma sembra che Brooke sia ricaduta nell’alcool. Ma non per colpa sua!

La causa è Sheila Carter! La donna, desiderosa di vendetta ha deciso di sostituire lo champagne analcolico di Brooke con uno spumante “vero”. L’inconsapevole Logan si è dimostrata sensibile alla tentazione, ritrovandosi sola all’ultimo dell’anno. Ridge, infatti, era impegnato fuori città per lavoro, dovendo presenziare ad un ballo reale dove molte delle partecipanti indossavano abiti creati da lui.

Deciso comunque a brindare alla mezzanotte con la moglie, lo stilista ha provato a tornare a casa, ma il suo jet privato è dovuto rimanere a terra a causa del maltempo. A fare compagnia a Brooke, comunque, è apparso Deacon e così questa provvidenziale visita ha creato conseguenze che neanche la stessa Sheila avrebbe potuto prevedere.

Deacon, infatti, ha trovato Brooke da sola inaspettatamente decisa ad accogliere il nuovo anno con l’alcool. Se dapprima Deacon è rimasto spiazzato dal fatto che la Logan avesse rinunciato alla propria sobrietà, si è poi lasciato trascinare, finendo anche lui per perderla.

Nel ripercorrere il viale dei ricordi, Deacon ha deciso di rivelare a Brooke che in realtà, da parte sua, la scintilla non si è mai spenta. Date le dichiarazioni, il bacio è venuto da sè. Ma qualcuno sembra aver visto tutto…Douglas!