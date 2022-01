Anticipazioni Una Vita: addio ad Acacias, la notizia che fa male

Una Vita anticipazioni: cambiamenti in arrivo per le reti Mediaset. La notizia è ufficiale: addio ad Acacias

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Addio ad Acacias, ecco perché

Novità in arrivo per i prossimi episodi di Una Vita. Dobbiamo prepararci a dire ufficialmente addio ad Acacias.

L’arrivo del nuovo anno porta con sé importanti novità e rivelazioni. Una fra tutte ha destato maggiore interesse e clamore: la fine di Una Vita. Nel 2022 infatti, le reti televisive di Mediaset dovranno dire addio alla nota soap opera spagnola. Fra i tanti cambiamenti nel palinsesto televisivo anche quello della chiusura delle storie, vicende e delle vite dei personaggi di Acacias.

Per il grande finale della soap, Una Vita saluterà il pubblico italiano con i suoi ultimi episodi. Per chi segue la programmazione spagnola, saprà già che la soap ha chiuso già i battenti in Spagna ma essendo in Italia un anno indietro nella messa in onda, dovremmo aspettare questa estate per dire addio a Genoveva, Lolita, Felipe, Susana, Felicia, Camino, Maite, Miguel, Anabel, Josè Miguel, Bellita e tutti gli altri.

Cosa ci attenderà? Sicuramente un grande finale, con colpi di scena e storie avvincenti. Ora il dubbio che rimane è solamente uno: cosa prenderà il posto di Una Vita?