Giulia Salemi impartisce lezioni di stile a Back to School!

Giulia Salemi a Back to School, il nuovo programma di Italia 1 condotto da Nicola Savino, impartisce lezioni di stile: il suo! Ecco il total look indossato da Giulia Salemi per la prima puntata del nuovo programma Mediaset!

Da quando i social media hanno preso parte delle nostre vite abbiamo una percezione differente di ciò che accade intorno a noi. Veniamo a conoscenza di alcuni avvenimenti in tempo reale, prendiamo idee e ispirazioni dai nostri influencer, e conosciamo le vite di tutti. Soprattutto quando si parla di volti noti del mondo dello spettacolo si fatica a distinguere “il personaggio” dalla “persona”, perché siamo abituati a viverli giorno dopo giorno attraverso le storie e i post che loro stessi pubblicano sui social media. Finiamo quindi per affezionarci al nostro influencer preferito/a, seguendo tutto ciò che fa e pubblica.

Oggi la protagonista della guida di stile targata CheDonnaè una giovane ragazza del mondo dello spettacolo molto seguita anche sui social media, e la vediamo in un contesto del tutto nuovo, in cui non siamo abituati a vederla. Di chi parleremo oggi? Di Giulia Salemi, e del suo total look a Back to School!

Abbiamo imparato a conoscerla per la prima volta al Grande Fratello Vip, ci siamo poi affezionati sui social media, e adesso l’abbiamo vista nei panni dell’allieva nel programma Mediaset condotto da Nicola Savino, Back To School!

Il 4 gennaio, in prima serata su Italia 1, è andata in onda la prima puntata ufficiale del nuovo programma Back To School. Nello specifico il programma ha visto e vedrà per ogni puntata sei personaggi noti del mondo dello spettacolo, i quali dovranno tornare dietro ai banchi di scuola per ripetere la classe 5° elementare. Dopo aver ascoltato attentamente le lezioni dai propri “giovani insegnanti”, i vip in gioco saranno pronti a sostenere il temutissimo esame della 5° elementare.

La prima puntata già andata in onda su Italia 1 lo scorso 4 gennaio ha visto come protagonisti Clementino, Ignazio Moser, Eleonora Giorgi, e infine Giulia Salemi!

L’influencer protagonista della guida di stile di oggi ha superato a pieni voti l’esame di 5° elementare davanti agli occhi di una commissione durissima, ma ancor di più, ha ottenuto la lode per il suo total look! Vediamolo insieme!

Giulia Salemi a Back to School ha indossato due perfette mise: qual è stata la vostra preferita?

Ogni occasione necessita il look più adatto, e per questo motivo Giulia Salemi ha indossato due outfit, in linea con il tema del programma e adatti alle occasioni!

Giulia Salemi ha indossato il primo look per le lezioni con i propri “insegnanti bambini”, e si è trattato nello specifico di un outfit composto da blusa oversize con colletto maxi a vista, portata all’interno di una gonna corta a vita alta nera con plissé. Il tutto chiuso da una sneakers Converse nera con calzino di spugna bianco a vista. Per il parrucco Giulia Salemi ha sfoggiato una coda bassa che mostrava la chioma mossa da delle beach waves, e per il make-up un semplice blush rosato e lipstick nude.

Per il look più importante, quello dell’esame, Giulia Salemi ha dato il meglio di se. Ha sfoggiato un total look stile collegiale, composto da un completo giacca doppio petto e gonna a ruota a fantasia bianca e gialla vichy firmato Dior, abbinato ad un crop top bianco scollo halter e una scarpa color panna con tacco e cinturino in caviglia del brand PrimaDonna.

Come sempre Giulia Salemi ha mostrato la propria personalità nei due look, e per questo motivo è stata apprezzata da tanti sul web e da casa!

Vi è piaciuto il look di Giulia Salemi? Allora alla prossima guida di stile, per studiare i look più IN e OUT di tutto lo star-system!