Anticipazioni Beautiful. Mistero sulle figlie di Hope e Steffy. Kelly e Beth dovrebbero avere la stessa età ma qualcosa non torna…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni Beautiful direttamente dall’America.Liam Spencerg ha avuto una relazione sia con Hope Logan che Steffy Forrester ed ha dato alla luce due bambine nel giro di sei mesi, Beth e Kelly.

In meno di un anno Liam è riuscito ad avere una figlia con entrambe: Kelly, il cui concepimento è stato adombrato da una paternità incerta tra lo stesso Liam e suo padre Bill, e poi a distanza di sei mesi la nascita di Beth.

Beth è stata al centro di un classico delle soap opera: un drammatico scambio di culle! Risolta quella trama, entrambe le sorelline si sono viste sempre meno, complici anche i rigidi protocolli sanitari adottati dalla produzione di Bold & Beautiful durante il primo inverno della pandemia da Covid-19.

Quando finalmente Kelly è rispuntata in carne e ossa nelle puntate italiane, la troveremo un po’ cresciuta dall’ultima volta, tanto da essere descritta come una bambina di ormai quattro anni (le puntate in questione risalgono al 2020 negli USA, mentre la sua nascita era avvenuta a metà 2018).

A lasciare perplessi i telespettatori d’oltreoceano, invece, è stato il fatto di usare un diverso metro per quanto riguardasse la crescita di Beth. La bambina è riapparsa in America solo di recente (in occasione delle puntate natalizie), ma già nei mesi precedenti si era avuta l’impressione dai dialoghi dei personaggi che si continuasse a parlare di una neonata.

E, infatti, quella comparsa in video è stata una bimba molto più piccola di Kelly. Nonostante tra le due, in teoria, intercorrano solo sei mesi, la figlia di Steffy cammina, parla e tra un po’ quasi potrà scrivere, mentre quella che dovrebbe essere una sorella coetanea è una bimba che di anni forse ne avrà due scarsi!