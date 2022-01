Anticipazioni Una Vita: mistero ad Acacias, dopo la morte, torna in vita

Una Vita anticipazioni: Felipe prende una decisione irremobile sul suo futuro e sul suo matrimonio. Ecco cosa ha deciso

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: un altro addio ad Acacias, cambia tutto

Una Vita anticipazioni: Bellita è viva, ha finto la sua morte

Nelle nuove puntate di Una Vita, Bellita è viva. La donna ha finto la sua morte, ecco perché

Negli episodi di Una Vita in onda la prossima settimana, i riflettori saranno puntati sulla presunta morte di Bellita del Campo (Maria Gracia)

. Dopo un breve salto temporale di qualche mese, Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) farà infatti ritorno ad Acacias dall’Argentina, soltanto con la domestica Alodia Exposito (Abril Montilla), e comunicherà a tutti i vicini che la moglie è purtroppo passata a miglior vita durante il sonno. Tutto ciò non corrisponderà però a verità e ben presto le bugie verranno a galla.

Le pettegole Susana (Amparo Fernandez) e Rosina (Sandra Marchena) noteranno che Josè Miguel non si comporta affatto come un vedovo addolorato. Visto che metteranno il naso in ogni affare dell’uomo, le due donne sospetteranno addirittura che il Dominguez Senior possa essere l’assassino di Bellita e, come se non bastasse, ipotizzeranno che abbia allacciato una relazione con la giovane Alodia.

Entrambe verranno messe al corrente che in realtà la verità non era questa. Infatti Bellita fortunatamente non è ancora morta, anche se è stata costretta a farsi passare per tale e, di conseguenza, a rinchiudersi in casa.

Attraverso un dialogo, Bellita spiegherà a Susana e Rosina che ha ripreso per un certo periodo a fare degli spettacoli mentre si trovava in Argentina per fare visita a Cinta (Aroa Rodriguez), Emilio (Josè Pastor) e la piccola nipotina Linda. Circostanza che le ha dato modo di conoscere un suo fan decisamente ossessivo.

La Del Campo farà presente alle amiche che tale uomo si è invaghito di lei – colpevole di avergli dato una volta un bacio sulla guancia per ringraziarlo della stima – al punto tale da diventare un vero e proprio pericolo. Sentendosi rifiutato, il fan aveva infatti cominciato a mandarle dei messaggi minacciosi considerati “attendibili” dalle autorità.