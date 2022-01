Una Vita anticipazioni: Felipe torturato, la confessione di Genoveva

Una Vita anticipazioni. Tutto quello che succederà nei nuovi episodi in onda dal 2 all’8 gennaio 2022. Scopriamolo insieme

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: la confessione di Genoveva

Nelle nuove puntate di Una Vita, in onda dal 2 all’8 gennaio 2022. Genoveva e Felipe catturati e torturati, Genoveva scopre da chi.

Le anticipazioni di Una vita, ci segnalano che Santiago ammetterà a Felipe e Genoveva di averli rapiti perché vuole una confessione della loro colpevolezza nell’omicidio di Marcia. A questo punto, messa sotto pressione, Genoveva si lascia scappare davanti a Felipe di essere stata processata per la morte della ragazza.

In queste puntante avranno un ruolo centrale anche Anabel Bacialupe e Miguel. La pressione dei fratelli Quesada è tale che Anabel decide lascia Miguel di punto in bianco. Il giovane chiederà dunque spiegazioni ad Anabel per la fine della relazione, ma lei non può dirgli niente. Quando Marcos scopre tutto, promette alla figlia che farà in modo che i Quesada escano dalla loro vita.

Santiago continua a torturare Felipe per costringere Genoveva a confessare la verità, ma la donna non cede. Antonito, in preda allo stress per le pressioni di Solano, gli dice chiaramente che non favorirà nessuno. Mentre Jacinto e Casilda si adoperano per trovare un fidanzato a Fabiana, l’amicizia fra lei e il musicista Baltasar sembra farsi sempre più stretta.

Lolita sta sempre più male, e i medici non capiscono quale sia il problema e lo attribuiscono allo stress. Antonito conosce Solano, un rappresentante di alcune imprese minerarie che cerca di corromperlo con regali molto costosi. Natalia minaccia Marcos: se non accetterà l’accordo con il padre, svelerà a Felicia il suo passato interesse per una cantante molto più giovane di lui.