Beautiful anticipazioni: Hope e Thomas, il colpo di scena che non t’aspetti

Anticipazioni Beautiful. Tutte le novità in arrivo per il nuovo anno nelle puntate in onda dal 2 all’8 gennaio 2022.

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni Beautiful per l’anno nuovo. In queste nuove puntate in onda su Canale 5 dall’2 all’8 gennaio 2022 scopriremo nuovi dettagli sul rapporto fra Hope, Liam e Thomas.

Anno nuovo ma stesse storyline! Nei nuovi episodi di Beautiful si continua ad indagare il rapporto fra Hope, Liam e Thomas.

Nel dettaglio sembra che Hope cerca di convincere Liam che devono trovare un modo di fare restare Thomas nella loro vita. Allo stesso tempo Thomas avverte ancora il manichino di Hope dirgli di uccidere Liam.

Steffy concede a Hope e a Thomas di assentarsi dal lavoro per andare allo chalet e fare una sorpresa a Douglas: Liam la considera un’altra mossa di Thomas per stringere il cerchio intorno a Hope.

Thomas sarà al centro delle vicende ma ciò non significa che le altre storyline verranno messe da parte. Infatti, Hope e Steffy si complimenteranno con Zende per il lavoro che sta svolgendo, lui le informa che Carter e Zoe si sono probabilmente fidanzati. Carter annuncia a Paris che lui e Zoe si sposeranno presto. Wyatt e Flo parlano del ritorno di Shauna a casa di Eric. È la stessa Shauna a dire loro che è stato Eric ad insistere.

Wyatt e Flo convincono Shauna a lasciare la dependance di Eric e lei sembra intenzionata a farlo.