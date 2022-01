Il regalo per l’Epifania perfetto per 8 donne su 10 è proprio questo

Ecco il regalo perfetto da fare ad una donna per la Befana. Mettilo dentro alla calza e la renderai pazza di gioia.

Il Natale è passato e si avvicina l’Epifania che tutte le feste porta via. Se una calza piena di dolciumi ti sembra fuori luogo dato che lei ha già iniziato la dieta, abbiamo il regalo giusto da poterle fare, 8 donne su 10 lo ritengono un regalo perfetto. Hai capito di cosa parliamo?

Con questo regalo massimizzi le tue possibilità di renderla felice. Ogni donna è diversa ma questo regalo le mette d’accordo proprio tutte. Un sondaggio ha dimostrato che è un regalo apprezzato da 8 donne su 10, un vero record.

Il regalo perfetto per ogni donna, assicurato

Fare regali è piacevole e vedere la soddisfazione di chi lo riceve lo è ancora di più. Cogliere nel segno e dimostrare che abbiamo perfettamente compreso i desideri della persona alla quale facciamo un dono ripaga sempre, soprattutto in amore. Questo dono è una scommessa sicura, puoi punture tutto quello che hai su di lui, piace praticamente sempre.

Hai capito di cosa si tratta? Diciamo che è un prodotto prettamente femminile.

Secondo un sondaggio condotto da Birchbox, 8 donne su 10, precisamente il 78% vorrebbe ricevere questo regalo, è un dono evergreen, adatto ad ogni occasione, compleanno, Natale e anche Epifania.

Quest’anno evitiamo di mettere dolciumi nella calza, anche perché le feste hanno già messo a repentaglio la nostra linea, mettiamoci piuttosto il regalo sicuro, ovvero prodotti di bellezza. Il sondaggio sopracitato ha confermato che è un pensiero che piace sempre e un regalo che non viene quasi mai riciclato. Un regalo di bellezza piace anche alle donne che non amano truccarsi. Non deve trattarsi specificamente di una beauty box o una trousse, potrebbe anche essere una crema corpo profumata, un bagnoschiuma o un olio per capelli. Questo settore ti offre infinite possibilità di regali e ha anche prezzi molto accessibili.

Se deciderai di optare per un regalo di bellezza ridurrai moltissimo il rischio di sbagliare. Se la tua partner ama gli smalti potresti riempire la calza di smalti di varie tonalità insieme a qualche caramella.

Anche se il pensiero dovrebbe contare più del dono stesso, ricevere qualcosa di utile e di apprezzato fa sempre piacere. Oltre agli smalti puoi utilizzare rossetti, lucida labbra, ombretti, o un un mix di tutto, sarà la calza più bella ed apprezzata di sempre, farai un figurone e le dimostrerai di aver dato spazio alla tua originalità.