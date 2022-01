Non serve cambiare borsa per avere un nuovo accessorio, punta sulla tracolla

Una borsa nuova a settimana, magari costosa, in edizione limitata ed in un colore che ancora non si ha nel guardaroba. Un sogno? A quanto pare sì ma grazie alle tracolle intercambiabili comprandone una è come averne dieci! Scopriamo le più desiderate del momento.

Le tracolle sono un modo per dire a chi ci guarda che oltre alla borsa – con la tracolla di serie inclusa nel prezzo – abbiamo preso anche un accessorio extra, o più d’uno, e che seguiamo la moda alla perfezione senza rinunciare alla personalità, ovviamente. Sì perché ne esistono di ogni forma e colore, con applicazione di tasche e ganci (vedasi Prada e Louis Vuitton su tutti) con larghezza sportiva e mega logo o con una catena argento anziché dorata. Vi resta solo una cosa da fare: scegliere.

La tracolla che non sai di volere è tra quelle che ti proponiamo oggi

Tra le più richieste c’è la tracolla regolabile con anello ricamato di Dior a 890 euro. Il prezzo è come quello (o superiore) di una borsa ma la si potrà sfruttare con tutte le creazioni della maison. Ne hanno fatte anche di più particolari con borchie metallizzate e stampa Dior Oblique blu ma costano di più, intorno ai 1250 euro.

Marc Jacobs punta sul logo maxi e su gradazione basic, bianco, nero e beige, per la tracolla Webbing (in vendita ad 85,60 euro su Fashionette).Semplice, nonché ottima, soluzione per variare un po’ la monotonia di una borsa nera che avete portato solo con la classica tracollina sottile in pelle.

Niente paura, ci sono tracolle molto più economiche! Il modello a nastro di Coccinelle (65 euro) fa parte della collezione primavera – estate 2022 ed è disponibile in due varianti di colore, silk beige e caramello. La trama a rombi sul tessuto è un classico che si potrà abbinare con tutto o quasi.

Una via di mezzo per prezzo, dimensione e portabilità è quella di Celine. Per 290 euro la tracolla corta in tessuto e pelle di vitello nera, ha due ganci in metallo dorato in tinta con la firma del brand sui lati. Mixare un look elegante con accessori casual è decisamente di moda come mostrano le influencer più seguite.

Come regalo bisognerebbe comunque puntare su una borsa e come acquisto personale scegliere una tracolla firmata. Va bene seguire le tendenze ma senza esagerare!

