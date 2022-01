Per essere comoda e chic durante le vacanze scegli i mocassini più adatti a te

Sembra che i mocassini (non propriamente come li conosciamo noi oggi) siano stati inventati dagli indiani del Nord America. Ne hanno fatta di strada e sono ancora meravigliosamente attuali. Ne esistono parecchie versioni ma la selezione per l’inverno 2021/2022 prevede forme definite, un po’ di tacco e calzini anni Ottanta.

I mocassini non piacciono a tutte, sono un’alternativa alle scarpe basse più sportive ed agli stivali flat. Senza spendere cifre esorbitanti si possono scegliere questi marchi famosi e convenienti che con i loro modelli sapranno soddisfare i gusti delle più esigenti. Abbinarli è semplice, basta evitare tutto ciò che è oversize, eccessivamente colorato ed i tessuti scintillanti. Pensare al college e reinterpretare quel look in chiave contemporanea è la soluzione.

Per le passeggiate pomeridiane in centro o per la cena a casa di amici scegli i mocassini

Sono di Zara i mocassini con suola track, dettaglio di impunture e fibbia decorativa a 39,95 euro. Lucidi, neri e con soletta tecnica flessibile in schiuma composta da lattice ed alta 3 centimetri, sono un vero e proprio classico per tutte le donne che desiderano coniugare eleganza e comodità. Ottimi sia che si opti per un look maschile sia che si indossi un abito anni Sessanta.

Asos Design con Profile propone i mocassini color cuoio con suola spessa e tacco alto e largo a 45,99 euro. Sono in stile college ed hanno la punta squadrata, l’ideale è portarli con una calza corta colorata, nessun collant ed una gonna a portafoglio. Non serve che sia in tartan, una tinta unita andrà benissimo, soprattutto se in match con camicia bianca basic e pullover in cachemire dallo scollo a V.

Con un design deciso e la suola chunky che abbiamo visto negli stivali più amati dalle giovani donne del momento e negli anfibi (ormai introvabili) di Prada, i mocassini di Ganni “aggiungeranno una nota di carattere alla collezione di calzature”. La punta è arrotondata ed i tacchi sono squadrati e spessi per guadagnarci in altezza senza rinunciare al comfort. In vendita su MyTheresa sono scontati del 30% a 206 euro.

Stanche del solito nero? Ci pensa Clarks con i mocassini in pelle color borgogna con suola dentellata e stile retrò. Il prezzo è di 99,95 euro. Un classico senza tempo che si può portare con tutto; consigliati con jeans skinny e maglia a collo alto sotto ad un blazer british.

LEGGI ANCHE: Occhiali da sole per l’inverno: i modelli più belli da regalarsi per Natale (chedonna.it)

Sui social sono sempre molto apprezzati i post dove ci sono outfit con mocassini lucidi e semplici. Provare per credere.

Silvia Zanchi