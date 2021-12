Una Vita anticipazioni: la terribile scoperta di Lolita

By

Una Vita anticipazioni dalla Spagna: Lolita starà molto male e apprenderà una terribile scoperta in ospedale

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: la grave malattia di Lolita

Nelle nuove puntate di Una Vita, vedremo Lolita Casado (Rebeca Alemany) sempre più affranta a causa di una terribile malattia. Ecco cosa succederà alla donna

Le anticipazioni di Una vita, ci segnalano che Lolita apprenderà di essere malata dopo il ricovero in ospedale. Lolita. Finalmente, dopo tanta attesa, la moglie di Antonito Palacios (Álvaro Quintana) scoprirà la causa dei suoi continui malesseri, cioè di avere una malattia incurabile.

Se inun primo momento Carmen (Maria Blanco) è arrivata a pensare che sua nuora potrebbe essere nuovamente in dolce attesa, dopo essere diventata mamma del piccolo Moncho: l’amara verità verrà a galla prossimamente, e dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna si evince che non si tratterà affatto di una seconda gravidanza per Lolita. Ma di qualcosa di altamente negativo e pericoloso.

Quest’ultima però, prima di sapere la diagnosi sulle sue condizioni di salute, sarà sempre più distante dal marito e si renderà conto di non aver sbagliato a temere il peggio dopo averlo visto in atteggiamenti complici con la new entry Natalia.

In particolare Lolita non la prenderà per niente bene quando metterà le mani su delle fotografie che avranno come protagonisti proprio suo marito e la sorella di Aurelio Quesada (Carlos De Austria), poiché sarà consapevole che i due hanno intrapreso una tresca clandestina alle sue spalle.