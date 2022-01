Test: qual è la zona più sicura del parco? Scopri la tua personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto: ci troviamo in un parco ed è sera. Ci sono quattro zone evidenziate e tu dovrai rispondere ad una semplice domanda: qual è la zona più sicura del parco secondo te? Dove ti sentiresti più sicura? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando delle tue preferenze personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

La soluzione del test

Zona 1, la panchina: secondo te è questo il luogo più sicuro del parco? Complimenti! Hai dato la risposta esatta. La panchina è ben illuminata, anche se non si trova direttamente sotto la luce. Restare seduta su una panchina potrebbe far credere ad un malintenzionato che tu stia aspettando qualcuno, allontanandolo. Hai una buona visuale sul parco e l’albero alle tue spalle ti protegge. Questa scelta evidenzia quanto tu sia una persona socievole e in grado di risolvere ogni situazione problematica attraverso un semplice sorriso.

Zona 2, sotto il lampione : questo non è il luogo più sicuro del parco. Avere una luce direttamente addosso potrebbe sembrare un vantaggio, in realtà non è così. Ti rende visibile e, quindi, individuabile dagli altri. Un malintenzionato ti vedrebbe immediatamente. Se hai scelto la zona numero due, vuol dire che sei una persona coraggiosa, non temi niente e affronti la vita con forza.

: questo non è il luogo più sicuro del parco. Avere una luce direttamente addosso potrebbe sembrare un vantaggio, in realtà non è così. Ti rende visibile e, quindi, individuabile dagli altri. Un malintenzionato ti vedrebbe immediatamente. Se hai scelto la zona numero due, vuol dire che sei una persona coraggiosa, non temi niente e affronti la vita con forza. Zona 3, vicino all’albero : questo non è il luogo più sicuro del parco. Si tratta di una zona isolata, da non frequentare di notte. In un luogo non affollato qualcuno potrebbe farti del male. Se hai scelto la zona numero tre, vuol dire che sei una persona molto legata agli affetti familiari. Sei calma e usi sempre toni pacati, dai grande valore al concetto di amicizia.

: questo non è il luogo più sicuro del parco. Si tratta di una zona isolata, da non frequentare di notte. In un luogo non affollato qualcuno potrebbe farti del male. Se hai scelto la zona numero tre, vuol dire che sei una persona molto legata agli affetti familiari. Sei calma e usi sempre toni pacati, dai grande valore al concetto di amicizia. Zona 4, verso gli alberi lontani: questo non è il luogo più sicuro del parco. Anzi, forse è il meno sicuro dei quattro. Si tratta del posto più isolato, dove sicuramente non passa molta gente di giorno, figuriamoci di sera! Se qualcuno volesse farti del male, è esattamente qui che potrebbe farlo. Se hai scelto la zona numero quattro, vuol dire che sei una persona molto ambiziosa. Non ti accontenti facilmente, prendi le tue decisioni in modo da ottenere grandi successi nella vita.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale zona del parco hai scelto? Hai preso la decisione corretta? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.