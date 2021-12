Anticipazioni Una Vita: colpo di scena ad Acacias, Genoveva spiazza

Una Vita anticipazioni: tutto quello che succederà nei prossimi episodi. Gossip e tradimenti in arrivo ad Acacias. Ecco cosa succederà nella soap

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Genoveva in carcere ma…

Nel salto temporale delle puntate italiane di Una Vita, i telespettatori verranno trasportati in una nuova storyline che avrà come protagonista Genoveva in carcere.

Tra non troppo tempo, per uscire dal carcere, Genoveva Salmeron (Clara Garrido) avrà bisogno di un aiuto “divino”. Ed è proprio quello che otterrà nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. La dark lady darà infatti il via ad un nuovo piano geniale per uscire il più in fretta possibile dalle sbarre. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

tutto ciò avrà origine nel momento in cui il finto “smemorato” Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) inscenerà il suo sequestro con la complicità di Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melè), Laura Alonso (Agnes Llobet) e il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago). Una vera e propria macchinazione in cui verrà, ovviamente, fintamente sequestrata anche la Salmeron per diversi giorni.

E così, proprio quando Santiago darà l’impressione di essere disposto ad uccidere Felipe, Genoveva vuoterà il sacco e, per salvare la vita al marito, confesserà di avere ucciso a sangue freddo Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Nel giro di qualche ora, dato che avrà parlato anche di fronte a Laura e Mendez, la Salmeron verrà quindi arrestata, con l’Alvarez Hermoso deciso ad impegnarsi fino in fondo per farla condannare. Non tutto andrà però come previsto…