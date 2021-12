Stile Parisienne: guida allo stile di Emily in Paris, con Camille Razat!

Stile Parisienne: ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiega passo passo come creare un look in perfetto mood Emily In Paris! In più, prenderemo spunto dai look parisienne dell’antagonista femminile, Camille Razat!

Abbiamo atteso molto tempo, e adesso l’attesa è finita. Finalmente è in onda sulla piattaforma di streaming più amata tra tutte, Netflix, la seconda e attesissima serie di Emily In Paris. Le avventure di una giovane ragazza americana che per lavoro si trasferisce a Parigi, mentre cerca di formarsi non solo sul lavoro ma anche come donna, hanno tenuto tutte noi amanti della moda incollate allo schermo per tutte le puntate della prima stagione. Dal 22 Dicembre, invece, è possibile vedere la seconda stagione della serie più attesa di tutte, e viaggiare insieme a Emily, Camille, Mindy e Gabriel, in questa vita prettamente francese. Non vi preoccupate, questa non sarà una pagina di spoiler, bensì una guida di stile! Si, perché la protagonista della guida di stile di oggi non sarà Lily Collins nelle vesti di Emily, ma Camille Razat, nelle vesti di Camille! L’antagonista della serie Emily in Paris mostra look in perfetto stile parisienne, molto in voga ma difficile da ricreare! Perché non ci proviamo insieme? Ecco la guida di stile targata CheDonna sullo stile parisienne in mood Emily in Paris!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile, e vediamo il significato delle parole “stile pariesienne”:

per stile parisienne si intende quel particolare stile di abbigliamento, e non solo, che trova le proprie origini per le strade di Parigi e francesi in generale.

uno stile parisienne si compone di elementi semplici, quasi trasandati, con un’attenzione maniacale per i dettagli e per le forme.

quasi trasandati, con un’attenzione maniacale per i dettagli e per le forme. non si parla di stile parisienne solo per l’abbigliamento, ma anche per make-up e hair style. Un perfetto trucco stile parisienne potrebbe essere pelle pulita, eyeliner fino, e rossetto rosso. Capelli? Beach waves spettinate e frangetta.

C’è un però: lo stile parigino può sembrare facilmente proponibile, ma così non è. È uno degli stili più complicati, proprio a causa della sua semplicità.

In più lo stile parisienne non si può copiare, lo devi sentire.

Per capire meglio di cosa si compone lo stile parisienne oggi ci faremo aiutare dai look dell’antagonista femminile di Emily in Paris: il personaggio di Camille, personificato dalla bellissima Camille Razat!

Stile parisienne di Emily in Paris secondo Camille Razat: capelli mossi, giacche blazer e fantasie romantiche!

Sei amante dello stile parisienne? Sei sulla guida di stile giusta!

Camille, l’antagonista principale della serie Emily in Paris, è una ragazza francese appartenente ad un ceto sociale elevato, che però vive di semplicità, amore e amicizia.

Il suo make up è sempre pulito e quasi inesistente, a volta un tocco di lipstick rouge colora il suo volto candido e angelico. I capelli invece sempre sciolti e mossi, liberi.

Gli outfit invece sono sempre in linea con le tendenze del momento, ma abbinati in perfetto stile parisienne:

giacca blazer lunga con bottoni oro doppio petto

jeans dritto in gamba e corto in caviglia

stivali camperos rossi

mini abiti a fantasie geometriche

chunky platform boots

blazer dress

mocassini in vernice

Ecco alcuni dei componenti fondamentali per un perfetto look in stile parisienne. Per essere trasportati per qualche istante sulle strade romantiche di Parigi, insieme a Emily, Camille e Mindy!

Termina qui la guida di stile di CheDonna oggi incentrata sullo stile parisienne e sugli outfit di Camille Razat in Emily in Paris.

Alla prossima guida di stile, con tante novità in fatto di moda, e non solo!