Outfit di Natale trendy a prova di abbuffata? Scopri come fare!

Outfit di Natale trendy? Sembra impossibile se pensiamo a quanto abbiamo mangiato la notte della vigilia e quante cose buonissime ci aspettano per il pranzo di Natale. Invece si può fare! Ecco gli outfit più trendy a tema natalizio a prova di abbuffata!

Non ci sembra vero: oggi è il giorno di Natale! Ieri notte abbiamo scartato i regali attorno all’albero addobbato con la nostra famiglia e gli amici cari, abbiamo giocato a Tombola, Mercante in fiera e Trentuno e abbiamo mangiato tutti i piatti tipici natalizi. Tutti, ma proprio tutti! Perché a Natale si può fare! È il periodo dell’anno in cui bisogna rilassarsi e godersi ogni momento spensierato e di allegria, senza limiti. Però noi amanti della moda non prescindiamo mai lo stile e le tendenze, e da brave guru quali siamo avevamo già preparato i nostri outfit da sfoggiare per il pranzo di Natale: abiti aderenti, maglie scollate e jeans skinny! Un vero incubo al solo pensiero! Allora perché non creare degli outfit a tema natalizio trendy ma comodi che ci facciano sentire a nostro agio senza pensare alla linea? Ecco come fare! Scopriamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna!

Dopo una bella cena in compagnia, tra torroni, panettoni e dolci tipici, la cosa peggiore che ci possa capitare è avere la sensazione di indossare un outfit scomodo e che ci faccia sentire a disagio.

Chiariamo una cosa: ogni donna è bella per ciò che è e la moda del 2021 ci insegna che non ci sono limiti ne regole! Indossate sempre quello che volete e che vi faccia sentire a vostro agio!

La cosa però sconveniente in queste occasioni è aver indossato un outfit che non ci faccia sentire a nostro agio: calze troppo aderenti sulla pancia, tacchi scomodi e jeans fastidiosissimi!

Allora perché non creare degli outfit in linea con le tendenze del momento ma che ci permettano di goderci il pranzo di Natale in serenità, ma soprattutto in comodità?

Si può fare, con questa guida di stile targata CheDonna!

Outfit di Natale trendy e a prova di pranzo di Natale! Ecco i trucchetti che non conoscevi!

Ricordate sempre di brillare, e di indossare almeno un pizzico di rosso!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile e vediamo insieme gli outfit trendy a tema natalizio, a prova di pranzo di Natale!

maglia natalizia e leggings lurex : il maglione natalizio è il vero MUST-HAVE delle feste. Non si può non indossare almeno una volta durante il periodo natalizio. In più, con le giuste dritte può diventare super trendy e perfetto per una mega abbuffata natalizia. Come indossarlo? Prendete il vostro maglione natalizio preferito, indossate sotto una camicia oversize lunga, e abbinate un leggings con paillettes o in ecopelle. Chiudete poi il tutto con il vostro stivale comodo e il gioco è fatto.

: il maglione natalizio è il vero MUST-HAVE delle feste. Non si può non indossare almeno una volta durante il periodo natalizio. In più, con le giuste dritte può diventare super trendy e perfetto per una mega abbuffata natalizia. Come indossarlo? Prendete il vostro maglione natalizio preferito, indossate sotto una camicia oversize lunga, e abbinate un leggings con paillettes o in ecopelle. Chiudete poi il tutto con il vostro stivale comodo e il gioco è fatto. maglione oversize e gonna paillettes: se il vostro pranzo di Natale si svolgerà nel vostro ristorante preferito, l’eleganza è d’obbligo. Ma non dobbiamo prescindere la comodità! Come fare? Indossando il vostro maglione di lana a collo alto oversize e una gonna lunga sotto al ginocchio e dritta, completamente di paillettes. Meglio se scegliete i due capi dello stesso colore, renderete il tutto ancora più chic. Chiudete il tutto poi con un tronchetto con tacco e un cappottino di panno lungo! Chic e comfy!

se il vostro pranzo di Natale si svolgerà nel vostro ristorante preferito, l’eleganza è d’obbligo. Ma non dobbiamo prescindere la comodità! Come fare? Indossando il vostro maglione di lana a collo alto oversize e una gonna lunga sotto al ginocchio e dritta, completamente di paillettes. Meglio se scegliete i due capi dello stesso colore, renderete il tutto ancora più chic. Chiudete il tutto poi con un tronchetto con tacco e un cappottino di panno lungo! Chic e comfy! pantalone tuta paillettes: ecco l’elemento salvavita del Natale, il pantalone taglio tuta tempestato di paillettes. È di tendenza, quindi è facilmente acquistabile nei vostri negozi preferiti o su tutti gli e-commerce più trendy. Come abbinarlo? Con una maglia morbida e un tacco! Anche una décolleté. Il vostro look sarà una via di mezzo tra lo sportivo e l’elegante. L’incontro perfetto per un look natalizio!

Adesso che sapete come fare non avete più scuse: create in vostro outfit a tema natalizio a prova del pranzo più ricco dell’anno e divertitevi! Godetevi ogni momento spensierato e di allegria, senza pensare a nulla! Il vostro outfit super trendy vi farà brillare per tutta la giornata!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sull’outfit natalizio a prova di pranzo di Natale! Alla prossima guida di stile, con tante novità in fatto di moda e non solo. Nel frattempo, Buon Natale!