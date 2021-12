Completi intimi femminili e sensuali di moda nelle feste di fine anno

Scegliere il set giusto può rivelarsi una vera e propria impresa, soprattutto quando si vuol spendere poco e si hanno gusti ricercati. Abbiamo selezionato alcune idee da farvi regalare o da acquistare nel web giusto in tempo per la fine dell’anno.

I completi intimi sono necessari per la nostra igiene si ma anche per farci sentire in ordine, belle e renderci più sicure. C’è chi predilige il ferretto nel reggiseno, chi non può proprio uscire senza body e chi porta solo ed esclusivamente le culotte. Per tutte ci sono i nostri consigli, tra novità e grandi classici, da mettere all’ultimo dell’anno. Vediamo la biancheria più sexy e femminile dell’inverno.

Intimo per l’ultimo dell’anno o da mettere in valigia

Il completo in pizzo di Pelie costa solo 23,90 euro, è disponibile in tre colori – bianco, rosso e nero – ed è decorato da eleganti fiocchetti sui fianchi dello slip brasiliano ed al centro del reggiseno a triangolo (senza imbottitura). Originale, è adatto ai fisici più longilinei.

Le culotte più comode ed a buon mercato (10 euro) che ci siano attualmente in circolazione sono firmate Intimissimi. Grandi ma non troppo, elasticizzate ma senza comprimere, sono in pizzo e durano una vita. Non ci sono scuse, bisogna comprarle!

Triumph ha creato il primo reggiseno minimizer senza ferretto che entra a far parte della linea True Shape Sensation nuova tecnologia per coppe generose, è il reggiseno senza ferretto che offre il maggiore sostegno e una sensazione di leggerezza senza compromessi. Unico ed irripetibile crea dipendenza. Il reggiseno costa 50,90 euro, lo slip Hipster è in vendita a 22,90 euro.

Mille colori per il body accattivante nero, con spalline sottili, ferretto e decorazione floreale in vendita su Zalando di Nly by Nelly. Si trova scontato del 20% a 28,09 euro.

Un color petrolio invece per il body con ferretto su Bon Prix a soli 17,99 euro. Ottimo anche con un paio di jeans ed un blazer in lana, saprà completare con stile anche l’outfit più “noioso”.

Insomma, molta scelta ma in realtà si tratta di pochi e particolari pezzi di biancheria che ogni donna attenta allo stile visibile e non, dovrebbe avere nell’armadio!

Silvia Zanchi