Una Vita anticipazioni: amara scoperta per Lolita

Una Vita anticipazioni e spoiler dalla Spagna: Lolita fa un’amara scoperta su suo marito Antonito. Matrimonio a rischio?

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Antonito tradisce Lolita con…

Questa volta vogliamo parlarvi di alcune anticipazioni che arrivano direttamente dalla madre patria della soap, la Spagna. Prossimamente vedremo che Antonito tradirà Lolita con Natalia. Ecco cosa succederà.

Nelle nuove puntate di Una Vita, Lolita assisterà con i propri occhi al tradimento del marito, che si lascerà sedurre dalla giovane messicana Natalia Quesada.

Se avete seguito le nostre anticipazioni saprete già che il matrimonio fra Lolita e Antonito non andava più molto bene dall’istante in cui il giovane aveva accettato la carica di deputato. Troppo concentrato sul nuovo lavoro, Antonito aveva iniziato a trascurare la moglie. In questo contestosi colloca un’ulteriore aggiunta che sembra essere determinante nel loro rapporto: il tradimento di lui.

La sorella di Aurelio, infatti, cercherà di fatto di insinuarsi nel matrimonio dei Palacios e sembrerà riuscirci. La giovane donna passerà molto tempo insieme ad Antonito e i due verranno anche fotografati da un personaggio misterioso. Scatti che arriveranno anche nelle mani di Lolita, la quale sospetterà un tradimento del marito .

Tuttavia, gli scatti non mostreranno nulla di compromettente, ma ciò basterà a Lolita per cacciare di casa Antonito. Il figlio di Ramon passerà dunque la sua prima notte fuori casa alla pensione. I vicini di Acacias non tarderanno a commentare quanto starà accadendo al matrimonio di Lolita. Ma non è tutto.

In Una Vita, nelle puntate in onda prossimamente, Lolita sorprenderà proprio il marito tra le braccia di Natalia Quesada comodamente dal loro nido familiare. Un brutto colpo per Lolita e che segna sempre di più la crisi coniugale.

Le anticipazioni di Una Vita, rivelano che Antonito, non riuscirà a resistere al fascino della Quesada e si lascerà sedurre. Proprio mentre i due si staranno abbandonando alla passione, Lolita rientrerà a casa e li coglierà sul fatto. La bottegaia si troverà quindi di fronte ad una scena spiazzante e sconvolgente.

Colti in fragrante Natalia non sarà affatto fiera di ciò che avrà fatto e si pentirà delle sue azioni. Con il passare delle puntate, si capirà che Natalia sarà diversa dal fratello Aurelio. La giovane infatti, non sarà così spietata come Aurelio e di limiterà solo a seguire i suoi piani. Dunque dopo questi avvenimenti assisteremo a una forma di redenzione di Natalia.

Ma che destino avranno i coniugi Palacios? Riuscirà Lolita a perdonare Antonito?