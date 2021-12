Come copiare l’abito rosa e romantico di Giulia De Lellis ed essere al top

Ci sono personaggi che pur non essendo il massimo della simpatia vanno presi d’esempio per il loro stile. Giulia De Lellis divide il pubblico a questo proposito ma sicuramente va copiata per i suoi outfit tra il semplice ed il ricercato.

Sempre più elegante e femminile, Giulia De Lellis si fa ammirare nel suo splendore rosa confetto dai suoi cinque milioni di follower su Instagram facendo la misteriosa riguardo ad un nuovo progetto. Non si ferma mai ed i brand più famosi sembra facciano gara a farsi rappresentare dalla giovane ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Sì, perché è proprio in questo reality che si è fatta conoscere al grande pubblico che, affezionato, la segue con fedeltà giorno dopo giorno.

L’outfit di oggi consiste in un abito lungo appena sopra il ginocchio con maniche a palloncino, scollo a V e cintura in tessuto con brillanti. Un po’ anni Ottanta anche per via delle decollete leopardate – altissime – che l’influencer ha scelto di abbinare. Vediamo come copiare il suo look super chic.

Vestiti di rosa come Giulia De Lellis e conquista l’amore

Il vestito midi con scollo quadrato e maniche corte a sbuffo con la schiena scoperta di Stradivarius ricorda tanto quelli indossati da Marissa Cooper in Oc. Molto femminile e casual, è ottimo con un paio di sneaker xxl. Costa 29,99 euro.

Si tratta di un modello senza spalline ed è corto a palloncino con uno scollo profondo il vestiro di Petite in vendita su Asos a 68,99 euro. Corto, ha chiusura sulla schiena con una cerniera sottile ed ha un bellissimo effetto lucido effetto raso. Ottimo con scarpe dal tacco alto nere, meglio se hanno la suola rossa.

Saliamo di prezzo con l’abito rosa di Self-Portrait (385 euro) che si trova su MyTheresa. Con balze retrò, in organza con ricami floreali, ha la vita stretta evidenziata ed una scollatura anni Sessanta tagliata al laser che lascia le spalle scoperte. Davvero un bel modello che durerà nel tempo.

Il capo rosa cipria di Miss Selfridge si trova attualmente scontato del 35% a 40,90 euro ed è adatto soprattutte alle più minute. Con le spalline a sbuffo e la struttura a tubino (corto) va benissimo anche per il giorno e metterlo con un paio di anfibi neri non sarà affatto un tabù!

LEGGI ANCHE: Copiamo il cappotto rosso di Alessia Marcuzzi, must have dell’inverno (chedonna.it)

Insomma, con un semplice abito rosa si può creare il look dell’anno, cosa state aspettando?

Silvia Zanchi