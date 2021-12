Maglioni di Natale che passione! Per lui, lei e tutta la famiglia!

Maglioni di Natale che passione! Anche se il maglione con le stampe di Babbo Natale non è il massimo della tendenza, non si può dire che è Natale se almeno una volta non indossiamo questo maglione! Meglio ancora se con tutta la famiglia!

Quando si parla di tradizioni tutto è diverso. Immaginiamoci il periodo di Natale, quali sono le tradizioni più comuni di questo periodo? Mangiare il panettone, giocare ai giochi da tavola con amici e parenti, scartare i regali la notte della vigilia. Insomma, le tradizioni sono molteplici, e tutte hanno un’importanza particolare per ognuno di noi, perché ci ricordano il passato e i momenti spensierati e felici che abbiamo trascorso. La moda ha lo stesso potere, perché spesso sono gli abiti che indossiamo in un determinato evento che diventano la prova e il ricordo di un momento passato. Allora alla luce di tutto ciò che abbiamo detto è arrivato il momento di creare una nuova tradizione familiare: quella dei maglioni di Natale!

La Royal Family indossa il maglione natalizio a Natale. C’è veramente di tutto: alberelli di Natale, pan di zenzero, pinguini, e addirittura la cinta di Babbo Natale!

Victoria e David Beckham si sono immortalati in una foto per i social con tanto di t-shirt e maglione natalizio.

Chiara Ferragni ha sempre amato il maglione di Natale, e più volte ha sfoggiato outfit con questo maglione in primo piano.

Tutto ciò per dirvi che anche se non amate il maglione di Natale vi ricrederete dopo aver passato un’intera serata con questo maglione indosso.

In più, esistono molti modi per rendere fashion il maglione di Natale. Vuoi scoprire come fare? Leggiamolo in questa guida di stile targata CheDonna!

Maglioni di Natale: è possibile renderli trendy? Certo che si, con il giusto outfit!

Scegli il maglione più esuberante di tutti e preparati ad una serata a tema natalizio scoppiettante!

Per prima cosa dobbiamo parlare del tipo di maglione da scegliere: avete ampia scelta. Non ci sono stampe da preferire o colori migliori in fatto di maglioni di Natale. Vanno bene tutti. Unico consiglio spassionato? Esagerate! Il classico maglioncino rosso non basta, optate per il maglione più pazzo che trovate in commercio! E mi raccomando, tenetelo nell’armadio e utilizzatelo anche l’anno prossimo! Eviteremo di aver sprecato dei soldi inutili!

Una volta acquistato il nostro maglione di Natale non ci resta che indossarlo. Ma come? Ecco alcuni outfit adatti a diverse occasioni, con protagonista il maglione di Natale!

rock’n’roll : maglione rosso con stampe di Natale, leggings ecopelle, stivale chunky boots, e collana a giro collo con catena. Ecco l’outfit perfetto per una serata al pub con gli amici di sempre.

: maglione rosso con stampe di Natale, leggings ecopelle, stivale chunky boots, e collana a giro collo con catena. Ecco l’outfit perfetto per una serata al pub con gli amici di sempre. giacca e pantalone tailleur: una serata al ristorante con i colleghi di lavoro? Nessuna paura. Indossate il vostro tailleur morbido casual, e al posto della blusa sotto giacca mostrate con orgoglio la vostra maglia a tema natalizio! Porterete sicuramente gioia alla tavolata e vi farete su non poche risate.

una serata al ristorante con i colleghi di lavoro? Nessuna paura. Indossate il vostro tailleur morbido casual, e al posto della blusa sotto giacca mostrate con orgoglio la vostra maglia a tema natalizio! Porterete sicuramente gioia alla tavolata e vi farete su non poche risate. classy: per uno stile più classy il maglioncino di Natale si può abbinare ad una gonna a ruota lunga sotto al ginocchio, da chiudere con uno stivaletto a punta con tacco a spillo. Un cappotto di panno rosso, e avrete un perfetto look classy ma anche natalizio.

LEGGI ANCHE: Indossare il tailleur secondo le regole dello street-style? Facilissimo!

Cosa dite? Quest’anno indosserete o no il maglione natalizio? Io vi consiglio di si! In più è un’ottima idea regalo per tutti! Anche per quella persona a cui non piace mai nulla e non gradisce mai i tuoi regali: con il maglione di Natale non puoi sbagliarti!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più natalizia di sempre!

Alla prossima guida di stile! Per scoprire tutte le novità in fatto di moda, tendenze, e non solo!