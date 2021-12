Anticipazioni Una Vita: i sospetti di Lolita

Una Vita anticipazioni: Lolita pensa che Antonito la stia tradendo. Ecco cosa succederà

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Lolita e la paura sul tradimento di Antonito

Nelle nuove puntate italiane di Una Vita, Lolita avrà sempre più sospetti e timori su Antonito. La donna pensa che il marito la stia tradendo. Ecco cosa succederà.

I telespettatori italiani della soap spagnola Una Vita hanno appena fatto la conoscenza dei fratelli Aurelio (Carlos De Austria) e Natalia Quesada (Astrid Janer). E ben presto vedranno bene come i due fratelli messicani interagiranno nelle vicende ambientate nel quartiere del colle di Acacias.

In particolare Natalia Quesada diventerà nelle prossime settimane di programmazione della telenovela, un vero e proprio fattore di disturbo nel matrimonio in bilico tra Lolita (Rebeca Alemany) e Antonito Palacios (Alvaro Quintana).

La giovane anche se sarà d’accordo col fratello Aurelio per farla pagare a Marcos (Marcial Alvarez) e Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) per gli affari compromessi con il padre Salustiano e non solo, cercherà presto un diversivo e sembrerà attratta da Antonito, soprattutto per via del ruolo da deputato che costui ricoprirà.

Dopo averlo conosciuto alla festa nuziale di Marcos e Felicia Pasamar (Susana Soleto), Natalia farà di tutto per stare sola con Antonito, che proprio in quei giorni starà attraversando una crisi con Lolita per via dei tanti impegni di lavoro che lo porteranno a stare lontano da lei e dal piccolo Moncho.

Dopo il salto temporale di alcuni mesi dopo rispetto all’arresto di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), che farà da apripista ad un salto temporale, Antonito e Lolita sembreranno avere ritrovato la loro serenità, soprattutto perché la donna sarà stata per un po’ a Cabrahigo al fine di ristabilirsi dallo strano malessere che aveva incominciato ad avere.

Tuttavia, Natalia si troverà ancora ad Acacias, cosa che non le impedirà di continuare a provarci con il Palacios.