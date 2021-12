Beautiful anticipazioni: una sorpresa inaspettata per Natale

Anticipazioni Beautiful americane: il Natale riserverà un’inaspettata sorpresa per uno dei nostri amati (e odiati) personaggi. Ecco di chi si tratta

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

LEGGI ANCHE –-> Anticipazioni Beautiful: nessun clamoroso ritorno, la star della soap dice basta Beautiful anticipazioni: inaspettata sorpresa di Natale per Sheila Carter

Anticipazioni Beautiful dalle puntate in onda in America. Il Natale riserverà a Sheila Carter un’inaspettata sorpresa!

Nelle puntate americane di Beautiful, il Natale riserverà a Sheila Carter un’inaspettata sorpresa. Si tratterà di un vero e proprio miracolo per la donna. Infatti Sheila riceverà un inaspettato invito da parte di Taylor Hayes per trascorrere il giorno di festa con lei, Steffy, Finn, Kelly e il piccolo Hayes.

Sheila apprenderà da Deacon Sharpe del ritorno a Los Angeles della psichiatra Taylor. I fan storici della soap infatti non aspettano altro che un confronto tra le due. Quando infatti, nella stagione 2005, Taylor fece ritorno in città dopo essere fuggita dal principe Omar, rivelando di essere sopravvissuta, la Carter non era in scena a Beautiful, ma – trovandosi in quel periodo nelle vicende di Febbre D’Amore – ricevette l’informazione grazie ai giornali, festeggiando l’idea di potersi a quel punto considerare scagionata da un’accusa di omicidio per la quale era latitante, dopo essere evasa di prigione.

In realtà le peripezie di Sheila proseguirono e non fu mai una cittadina libera per anni, fino a che, nel 2017, non sbucò fuori nuovamente a Los Angeles, rivelando di aver scontato una pena detentiva in carcere e di non dover più fuggire di fronte alla legge.

Lo sparo che durante lo scontro con Sheila per proteggere Brooke sembrò costare la vita a Taylor è da sempre ritenuto dai suoi familiari come la vera causa che portò la psichiatra a perdere tutto, quella famiglia felice che, quando tornò dopo anni di apparente morte, era ormai scomparsa per sempre.

Il Natale sembra dunque essere una cornice perfetta per il duro confronto che attenderà Sheila e Taylor. Quest’ultima estenderà un invito che saprà di tregua alla donna che, da mesi, Steffy sta cercando di tenere lontana dalla sua famiglia. La ragazza, infatti, sarà sconvolta di fronte all’idea della madre, a cui Sheila invece dimostrerà grande gratitudine.