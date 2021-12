Anticipazioni Beautiful: la terribile scoperta di Liam

Anticipazioni Beautiful: tutto quello che succederà negli episodi in onda su Canale 5 dal 20 al 24 dicembre 2021.

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni Beautiful dalle puntate in onda in su Canale 5 dal 20 al 24 dicembre 2021. Liam scopre un’amara verità: c’entra Hope e Thomas…

Arrivano le nuove anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre 2021: Charlie non si dà pace perché non riesce più a trovare lo scatolone che qualche giorno prima ha consegnato a Thomas.

Quello scatolone conteneva qualcosa di valore, il manichino di Hope. Nel frattempo, Liam incontra Finn a casa di Steffy e iniziano a parlare di Thomas e della sua ossessione per Hope.

Liam rimane sconvolto quando apprende che anche Finn sospetta che l’ossessione di Thomas si sia riaffacciata. La sorella di Zoe, Paris, ha messo gli occhi su Zende ma non sa che Zoe è altrettanto interessata a lui.

Charlie cerca il manichino con le sembianze di Hope e Thomas finge di non saperne nulla, ma in realtà lui era presente quando Charlie lo ha consegnato. Comunque Hope, credendo ingenuamente nel cambiamento di Thomas, decide di proporgli di entrare nella sua squadra: Steffy ne è felice.

Finn chiede a Liam se pensa che effettivamente Thomas possa creare dei problemi. Liam conferma di nutrire molte preoccupazioni al riguardo e in quell’istante decide di andare a casa di Thomas per affrontarlo face to face. Lì scopre che Thomas è in possesso del manichino che raffigura Hope e rimane scioccato.

Nel frattempo Hope e Steffy comunicano a Zende che Thomas è tornato a lavorare per “Hope for the future” e si rallegrano per i miglioramenti che continuano a vedere nello stesso Thomas.