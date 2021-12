Sciarpe, stole e foulard di tendenza per completare l’outfit di Natale

Costose, firmate, bellissime e perfette per Natale: sono sciarpe e foulard che, proprio come gli scialli si possono indossare nelle cene e nei pranzi delle festività natalizie. Scopriamo insieme le novità da sogno e le scelte più adatte per te.

Non bisogna averne necessariamente uno di cifre esorbitanti, basta saper creare il giusto abbinamento per un outfit d’effetto. La stola lurex oro di Rinascimento, ad esempio, è molto chic, semplice ed ha un anello in georgette per la chiusura. Si trova scontata del 10% a 45 euro ed è la dimostrazione che basta saper scegliere bene per vestirsi altrettanto bene.

Oggi però vogliamo vedere gli accessori che copriranno le nostre spalle in questa fine del 2021 partendo dai più famosi – e costosi -. Vedrete voi se aggiungerli o meno alla wishlist del Natale.

Come coprirsi le spalle con stile nelle prossime feste: sciarpe e foulard firmati

Un grande classico sono le sciarpe di Louis Vuitton, dalla nuova Sweet Dreams over a 650 euro fino allo scialle monogram shine bianco perlato (500 euro) da portare con un nodo laterale.

Dior propone lo scialle Oblique Denim in lana e seta (550 euro) ed il foulard quadrato D-millefiori in alternativa al modello Zodiac, entrambi a 385 euro sul sito ufficiale del brand.

Il lusso continua con Hermès che con lo scialle 140 L’Epopée saprà rendervi felici (soprattutto se lo si troverà tra i regali di Natale). Realizzato in misto cachemire e seta, è morbido e confortevole, l’ideale è avvolgercisi dentro. Costa 965 euro.

Con il film House of Gucci anche il marchio nato a Firenze è tornato ad essere cool. La sciarpa in lana GG jacquard (290 euro) è in pieno stile anni Settanta e la colorazione argentata saprà rendere finemente elegante qualsiasi look. Ottima in match con una pochette in seta nella stessa nuance.

LEGGI ANCHE: Gli accessori più irresistibili del Natale per noi e per le nostre amiche (chedonna.it)

Un tempo ricevere una sciarpa a natale era un po’ come trovare l’ennesimo paio di guanti o delle ridicole calze che di solito piacciono più a chi le regala rispetto a chi le riceve. Oggi però, anche grazie a queste proposte pregiate, chiunque vorrebbe trovarne una in dono da Babbo Natale, possibilmente entro l’ora di pranzo per evitare che si stropicci troppo. I parenti comprenderanno un piccolo ritardo.

Silvia Zanchi