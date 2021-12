Il trucco per mantenere i sali minerali negli spinaci durante la cottura

Gli spinaci sono verdure benefiche e ricche di sostanze nutritive: ecco il trucco per mantenere i sali minerali e non farli disperdere durante la cottura.

Oltre alla scelta dei giusti alimenti da portare in tavola quello di cui bisogna tener conto sono anche i metodi di cottura. Un argomento di sicuro importante sotto tanti punti di vista.

Infatti, a seconda di come cuociamo un determinato cibo potrà essere più o meno calorico, o addirittura potrà mantenere le sue sostanze nutritive o in caso contrario disperderle durante la cottura.

Gli spinaci non sono esenti da questo processo. E allora per mantenere i sali minerali di cui essi sono ricchi, tra cui il magnesio presente in notevole quantità, esiste un trucco: scopriamo di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE –> Trucchi per realizzare 3 dolci facili e senza cottura a Natale

Ecco il trucco per mantenere i sali minerali negli spinaci

Gli spinaci sono verdure ricche di sostanze nutritive, tra cui vitamine e sali minerali. In particolare essi contengono una discreta quantità di magnesio un sale minerale benefico per l’organismo.

A cosa serve? Il magnesio serve ai muscoli, attenua la fatica ed evita i crampi, protegge il cuore e insieme al calcio regola l’umore. Aiuta a controllare l’ansia e inoltre regola il sonno. Aiuta anche nel controllo di glicemia e colesterolo.

Se ci sentiamo spesso sotto stress, ansiosi e apatici, la causa potrebbe essere la mancanza di magnesio. Grazie alla dieta è possibile integrarlo. E meglio ancora è farlo seguendo alcuni piccoli trucchi.

Quando cuciniamo gli alimenti, infatti, per mantenere le sostanze nutritive occorre farlo in un determinato modo. Non tutti i tipi di cottura permettono di preservare le sostanze nutritive presenti in un determinato cibo, tra cui anche gli spinaci.

In particolare quando si preparano le verdure spesso può accadere che in cottura vitamine e sali minerali vadano a disperdersi, un vero peccato. Ad esempio quando cuociamo gli spinaci spesso si dà per scontato farli in un certo modo, sbagliando.

Probabilmente, infatti, fino ad ora tutti noi li abbiamo sempre cotti in maniera errata perdendo la gran parte delle loro sostanze nutritive. Ma ora vi sveleremo un trucco per mantenere al meglio i sali minerali che essi contengono e non farli disperdere durante la cottura.

Secondo quanto si apprende dal sito della Fondazione Umberto Veronesi esisterebbe un metodo che permette di conservare la gran parte dei sali minerali degli spinaci. Un semplice accorgimento che possiamo adottare per ottenere un prodotto migliore.

Premesso che è preferibile la cottura a vapore rispetto alla bollitura in acqua visto che con quest’ultima molte sostanze nutritive si vanno a disperdere, dovremo avere cura di tagliare le foglie degli spinaci in piccoli pezzi prima di metterli a cuocere. Questo permette di conservare circa l’80% del magnesio presente al loro interno che altrimenti si disperderebbe nel processo di cottura.

LEGGI ANCHE –> Come conservare la pasta fresca: i trucchi di Benedetta Rossi

Grazie ad un semplice espediente come questo potremo consumare gli spinaci con tutte le sostanze nutritive di cui sono ricchi, sali minerali e in particolare magnesio, compresi.