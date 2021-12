Soleil e il look animalier dell’ultima puntata del GF VIP! Copiamola!

Soleil e il look animalier sfoggiato all’ultima puntata del Grande Fratello Vip! Scopriamo insieme il total look, inquadriamolo dal punto di vista stilistico e copiamolo! Per essere le regine della savana, come Soleil Stasi!

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 13 dicembre è stata un turbinio di emozioni. Noi da casa abbiamo assistito a qualcosa di inimmaginabile, e siamo stati travolti dalle azioni dei concorrenti come se anche noi stessimo vivendo in prima persona la casa del Grande Fratello. Ogni concorrente ha sperimentato lunedì sera delle emozioni forti, ma colei che più di tutti ha sofferto in puntata è stata decisamente lei, Soleil Stasi! Se vi siete persi cos’è successo durante l’ultima puntata dovete assolutamente aggiornarvi, perché questa sera ci sarà una nuova puntata, condotta da Alfonso Signorini, e sicuramente anche questa sera, per Soleil, ci saranno molte sorprese. Ma questa di oggi è una guida di stile, ed è di ciò che parleremo: dello stile di Soleil e del look sfoggiato durante l’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso 13 dicembre. Scopriremo il look, lo stile, l’abbinamento, e proveremo a copiarla ma a modo nostro! Siete pronte? Partiamo!

E chi si sarebbe mai immaginato una puntata così scoppiettante e ricca di sorprese? Di sicuro non Soleil, colei che più di tutti ha investito emozioni ed ha pagato un caro prezzo.

Diciamoci la verità: Soleil Stasi ha un carattere forte, a volte dei modi di fare bruschi e diretti, ma anche se non ha conquistato ancora tutta la nostra simpatia Soleil è senza ombra di dubbio la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Non si è mai finta di essere ciò che non era, si è sempre messa in discussione confrontandosi non poche volte con coinquilini allineati contro di lei. Ma cos’ha fatto Solei? Ha sempre combattuto ed è andata avanti per la sua strada.

Soleil è la leonessa della casa del Grande Fratello Vip, e per questo motivo non possiamo farci sfuggire il suo total look animalier!

Soleil e il look animalier! Stile, abbinamento e brand dell’outfit sfoggiato da Soleil Stasi all’ultima puntata del Grande Fratello Vip!

Soleil aveva forse il sentore che quella sarebbe stata una serata scoppiettante? Perché il suo look era perfetto per la situazione!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile e vediamo l’outfit indossato da Soleil durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip:

Soleil Stasi durante la puntata di lunedì 13 dicembre del Grande Fratello Vip ha indossato un minidress aderente, con manica lunga e collo alto, base nera con fantasia animalier stilizzata. Il tutto abbinato ad un sandalo gioiello alla schiava con tacco a spillo. Trucco nude e capelli con beach waves e codini laterali, in linea con le nuove tendenze hairstyle. L’abito è firmato Shit, ed ha un costo di € 95,00.

Oltre per il suo carattere Soleil Stasi si è sempre fatta riconoscere per uno stile unico e inconfondibile, sempre in linea con le ultime tendenze. E anche questa volta il suo look era perfetto!

Quindi? Cosa fare se non copiarla?

Ho selezionato per voi due capi perfetti per ricreare a modo nostro il total look di Soleil Stasi del Grande Fratello Vip:

abito mini animalier aderente, manica lunga e collo alto. Prezzo € 7,00.

sandalo gioiello. Prezzo € 21,75.

I due capi sono molto simili a quelli indossati da Soleil, ma ad un prezzo bassissimo e tutti acquistabili online su Shein!

Anche per oggi termina qui la guida di stile targata CheDonna sul look indossato da Soleil Stasi durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip del 13 dicembre.

Non ci resta che aspettare la puntata di stasera, e studiare nuovamente il look di Soleil, per ricrearlo, ma sempre a modo nostro!