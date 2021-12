Look di Capodanno: 3 outfit adatti a tutte che ti faranno sentire al top!

Look di Capodanno! Stai organizzando la tua serata per l’ultimo dell’anno e non hai ancora trovato l’outfit che fa per te? Ecco allora 3 idee perfette per Capodanno, di super tendenza, e adatte a tutte le fisicità! Scopriamole insieme!

Siamo arrivati all’ultimo mese dell’anno dopo un periodo difficile per tutti, in cui di punto in bianco ci siamo ritrovati a cambiare la nostra quotidianità, i nostri hobby, e il nostro modo di pensare al lavoro. Le cose che prima erano banali hanno assunto per tutti noi un carattere diverso, come un’uscita serale o un viaggio organizzato all’ultimo minuto. Tutto ha un peso maggiore, e abbiamo imparato a dare la giusta importanza a ciò che fino a un paio di anni fa davamo per scontato. E allora come omaggiare al giusto modo l’anno appena trascorso? Festeggiando l’ultimo giorno dell’anno, affinché il prossimo sia ancora migliore. Qualunque cosa vogliate fare, l’importante è festeggiare: in casa con amici, al classico cenone al ristorante di fiducia, o facendo un bel viaggio. E come chiudere l’anno ancora meglio? Indossando l’outfit giusto! Ecco 3 idee facili e adatte a tutte le fisicità per creare dei look per l’ultimo dell’anno a prova di guru della moda!

Se siete appassionate di moda, o vi piace osare con l’abbigliamento, siete sulla guida di stile giusta.

Perché oggi non parleremo di semplici outfit, bensì proveremo a creare 3 look perfetti dal punto di vista stilistico, adatti a tutte le fisicità, giusti per una serata particolare, l’ultimo giorno dell’anno.

A casa, al ristorante, in viaggio o in centro città. Ovunque voi siate l’outfit di Capodanno deve essere perfetto!

Durante la notte dell’ultimo giorno dell’anno possiamo veramente sbizzarrirci, con i colori, le forme e i tessuti. Ma come farlo nel modo giusto? E soprattutto, quale look fa più al caso nostro?

Rispondiamo a queste domande insieme, e creiamo 3 look super trendy per Capodanno!

Look di Capodanno! Il rosso è obbligatorio, ma anche la luce! Paillettes, lurex o laminato?

L’ultimo giorno dell’anno bisogna brillare, per poter brillare anche l’anno a seguire!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i look da indossare a Capodanno:

tailleur : il tailleur è decisamente la scoperta, anzi la riscoperta, della moda degli ultimi due anni. Per l’ultimo giorno dell’anno avete più alternative. Indossarlo nero, con giacca taglio blazer e pantalone dritto. Da abbinare magari ad un maglioncino dolcevita color rosso. Potete sceglierlo in velluto, nelle colorazioni moda verde bottiglia o bordeaux, magari con giacca corta e pantalone a palazzo. Il tutto da chiudere, per una serata elegante, con un body scollato o con una bralette di pizzo. In ultima analisi, potete optare per un tailleur rosso fuoco! Sarete il centro dell’attenzione della serata. In più, anche se decidete di acquistare un tailleur nuovo non avrete sprecato soldi invano, perché il completo giacca e pantalone si può utilizzare in moltissimi modi, anche spezzato con capi più basici!

: il tailleur è decisamente la scoperta, anzi la riscoperta, della moda degli ultimi due anni. Per l’ultimo giorno dell’anno avete più alternative. Indossarlo nero, con giacca taglio blazer e pantalone dritto. Da abbinare magari ad un maglioncino dolcevita color rosso. Potete sceglierlo in velluto, nelle colorazioni moda verde bottiglia o bordeaux, magari con giacca corta e pantalone a palazzo. Il tutto da chiudere, per una serata elegante, con un body scollato o con una bralette di pizzo. In ultima analisi, potete optare per un tailleur rosso fuoco! Sarete il centro dell’attenzione della serata. In più, anche se decidete di acquistare un tailleur nuovo non avrete sprecato soldi invano, perché il completo giacca e pantalone si può utilizzare in moltissimi modi, anche spezzato con capi più basici! paillettes: l’ultimo dell’anno è il giorno perfetto per brillare, e quale materiale migliore delle paillettes? Potete scegliere una gonna, da portare con una maglia larga, oppure un pantalone a zampa a vita alta da indossare con un body aderente. Se poi il vostro Capodanno lo passerete in disco con le amiche potete anche osare, optando per un minidress tutto paillettes, magari nero! Mi raccomando, brillare si, ma con cautela. Il rischio del flop di stile è sempre in agguato!

l’ultimo dell’anno è il giorno perfetto per brillare, e quale materiale migliore delle paillettes? Potete scegliere una gonna, da portare con una maglia larga, oppure un pantalone a zampa a vita alta da indossare con un body aderente. Se poi il vostro Capodanno lo passerete in disco con le amiche potete anche osare, optando per un minidress tutto paillettes, magari nero! Mi raccomando, brillare si, ma con cautela. Il rischio del flop di stile è sempre in agguato! total black: se il vostro secondo nome è semplicità la scelta più azzeccata è il total black. Perché con un outfit nero non si mai può sbagliare. Un esempio? Giacca nera, blusa scollata, pantalone a vita alta e tacco décolleté. Il tutto poi da chiudere con accessori luminosi, ma semplici allo stesso tempo, come dei punti luce o dei pendenti.

Ricordiamoci inoltre di indossare almeno un capo rosso come buon auspicio! Un accessorio, una maglia, o anche la lingerie! Inizierete il nuovo anno con il passo giusto!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna incentrata sui 3 look più giusti per trascorrere l’ultimo giorno dell’anno in modo trendy e alla moda.

Alla prossima guida di stile, per scoprire tutte le novità in serbo solo per voi!