Beautiful anticipazioni: Brooke in crisi, un ritorno dal passato cambia tutto

Anticipazioni Beautiful americane: Brooke Logan in crisi matrimoniale. Il ritorno al passato è dietro l’angolo

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni Beautiful dalle puntate in onda in America. Secondo le indiscrezioni Brooke e Ridge stanno vivendo un periodo difficile nel loro matrimonio. Potrebbe c’entrare Deacon.

Nei nuovi episodi di Beautiful in onda in America, faremo i conti con la confusione di Brooke e i ricordi d’amore con Deacon Sharpe.

Come già sapete, Deacon è tornato a Los Angeles dopo aver scontato la sua pena in carcere. Questo creerà del trambusto nella storyline dei nostri protagonisti. In particolare nel matrimonio fra Brooke e Ridge.

Se nelle puntate italiane, la storica coppia sta vivendo un momento molto felice. Forrester ha scoperto che il matrimonio a Las Vegas con Shauna non ha alcun valore e dunque è di fatto ancora sposato con la sua adorata Logan. I due si sono scambiati romantiche promesse d’amore, lasciandosi andare alla passione. L’idillio però è destinato a terminare dopo l’arrivo a Los Angeles di Deacon, il padre di Hope.

Sharpe è tornato con una missione: riavvicinarsi alla figlia Hope. E per farlo a dispetto di ogni previsione, si è avvicinato a Sheila, arrivando addirittura a baciarla. La prima intenzione di Sharpe era quella di distruggere la famiglia Forrester, avvalendosi appunto della collaborazione della perfida Carter. Una volta incontrata Brooke, i suoi piani sono però cambiati.

I telespettatori più affezionati, si ricorderanno certamente della storia d’amore tra Brooke e Deacon. Una storia che fece scalpore, visto che Sharpe era il genero della bella Logan. La loro relazione ha portato alla nascita di Hope che, tuttavia, ha avuto pochissimo tempo per stare con suo padre. Nelle puntate di Beautiful andate in onda in America, si è però scoperto che Hope ha sempre mantenuto i contatti con papà Deacon, nonostante Liam non ne fosse al corrente.