Il vero motivo del litigio tra Harry e William: il disastro iniziò così

Il litigio tra Harry e William avrebbe spezzato il cuore di Diana e ha reso invivibile l’atmosfera all’interno della Famiglia Reale per molto tempo: ma quali furono le cause?

Quando erano bambini William e Harry sono sempre stati molto legati e hanno vissuto molti anni come fratelli, amici ma soprattutto come complici.

Il loro affiatamento diventò molto profondo soprattutto durante l’adolescenza, nonostante le profonde differenze di carattere che c’erano tra i due. Molti sostengono infatti che William sia simile ai Windsor dal punto di vista caratteriale, mentre Harry sia uno Spencer in tutto e per tutto.

Se William è più posato, tranquillo e riflessivo, perfettamente a suo agio nel seguire le regole e fare ciò che ci si aspetta da lui, Harry è sempre stato molto più emotivo e violento nella manifestazione dei suoi stati d’animo.

Non è un caso che Harry abbia deciso di trascorrere 10 anni nell’esercito e di prestare servizio militare in Afghanistan, dove le emergenze e il dolore emotivo erano all’ordine del giorno: si sentiva molto a proprio agio in un ambiente cameratesco, lontano dalle formalità della vita di corte.

Proprio questa profonda differenza di carattere è stata alla base della rottura tra i due fratelli. Il momento che ha visto Harry e William allontanarsi per non tornare più indietro è stato il 2017, anno in cui Meghan Markle fece il suo ingresso ufficiale nella famiglia reale.

Il litigio tra Harry e William? Fu colpa di Meghan, ma lei non c’entra (quasi) niente

È sempre molto facile pensare che la colpa del litigio tra due fratelli sia sempre delle mogli o delle fidanzate. Sembra quasi un cliché, ma nella vicenda del litigio tra Harry e William pare che il cliché sia stato confermato.

Nel 2017 Harry stava frequentando Meghan Markle con una certa regolarità. I due formavano già una coppia stabile, ma non erano ancora “usciti allo scoperto” in maniera ufficiale.

Se già nelle famiglie normali le cose non sono semplici si può solo immaginare quanto siano ancora più difficili nella Famiglia Reale Britannica. Questo si dimostrò ancora più vero nel momento in cui Harry comunicò a William di voler sposare Meghan e che, quindi, presto avrebbe ufficializzato il fidanzamento.

A quell’epoca naturalmente i parenti di Harry sapevano che Harry stava frequentando Meghan, ma di certo non si aspettavano che le cose sarebbero diventate “serie” così velocemente.

Bisogna ammettere che fino a quel momento le storie del Principe Harry non erano mai state “rapide”. C’erano state delle ragazze, tutte belle e di buona famiglia, anche molto affezionate a Harry, ma il Principe sembrava lontanissimo dall’idea di sposarsi.

Nel momento in cui aveva incontrato la Markle, invece, Harry sembrava avere moltissima fretta di sposarsi e di rendere ufficiali le cose con Meghan.

Quando William ricevette questa notizia dalle labbra del fratello non la prese benissimo. Pare che il fratello di Harry fu molto felice per lui, soprattutto perché sapeva quanto a lungo avesse aspettato “quella giusta”. Secondo William, però, Harry stava facendo le cose troppo in fretta.

Che bisogno c’era di sposarsi nel giro di una manciata di mesi? L’amore vero dura, secondo William: del resto lui e Kate si erano conosciuti all’università e si amano da allora. Inoltre William e Kate sono stati fidanzati ufficiosamente per secoli prima di rendere le cose ufficiali con tanto di presentazioni a nonna e papà.

A quanto pare la reazione di Harry alla risposta di William fu terribile. Harry, come tutti gli innamorati, vedeva come una grande mancanza di rispetto il fatto che qualcuno mettesse in dubbio la purezza dei sentimenti suoi e di Meghan.

Meghan era quella giusta e Harry non intendeva sentire ragioni. Per questo motivo il futuro Duca di Sussex all’epoca si infuriò moltissimo quando William chiese l’aiuto del resto della famiglia per farlo ragionare.

In particolare, il Principe William chiese consiglio a suo zio il Conte di Spencer, cioè il fratello di Diana. Durante il funerale di Lady D il Conte di Spencer aveva affermato che avrebbe fatto di tutto per proteggere e per consigliare i figli di Diana come se fossero stati suoi figli, quindi William non avrebbe potuto chiedere un alleato migliore.

Anche il Conte, come molte altre persone intorno a Harry, affermò che a suo modo di vedere il secondo figlio di Diana doveva rallentare.

A raccontare questa vicenda è Christopher Andersen, l’autore del libro Fratelli e mogli – Le vite private di William, Kate, Harry e Meghan. Per Andersen il problema fu che con il coinvolgimento dello zio le cose peggiorarono ulteriormente. Harry rimproverò furiosamente William per aver tentato di coinvolgere il resto della famiglia nelle sue decisioni private e, da quel momento, i rapporti tra William e Harry andarono progressivamente rovinandosi.

Alla fine, come tutti sanno Harry fece di testa sua e sposò Meghan per poi lasciare insieme a lei la Famiglia Reale e trasferirsi negli Stati Uniti. Avrebbe fatto meglio a seguire il consiglio di William e del Conte Spencer? Non lo sapremo mai.